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Spor

Milli motosikletçi Deniz Öncü Avusturya'da yarışacak

Milli motosikletçi Deniz Öncü, FIM Dünya Moto3 Şampiyonası'nda sezonun 13. ayağının yapılacağı Avusturya'da mücadele edecek.

Halil İbrahim Avşar   | 16.08.2022
Milli motosikletçi Deniz Öncü Avusturya'da yarışacak

Ankara

Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Uluslararası Motosiklet Federasyonu tarafından sezonun 13. ayağı 4,3 kilometre uzunluğa sahip Red Bull Ring Pisti'nde düzenlenecek.

Milli sporcu, 19 Ağustos'ta serbest antrenmanlara, 20 Ağustos'ta sıralamalara katılacak. Sezonun 13. yarışı 21 Ağustos Pazar günü TSİ 12.00'de başlayacak.

Red Bull KTM Tech3 takımıyla yarışan Deniz Öncü, İngiltere'deki başarısını Avusturya'ya taşımaya çalışacak.

Deniz Öncü, Dünya Moto3 Şampiyonası'nın 12. ayağı olan İngiltere yarışında 3. sırada yer alarak, bu sezon ilk podyum sevincini yaşamıştı.

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