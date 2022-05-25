Milli kürekçiler Dünya Kupası'nda yarışacak
Kürek Milli Takımı, Sırbistan'da 27-29 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek Dünya Kupası'nın 1. ayak yarışlarına katılacak.
Ankara
Türkiye Kürek Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milliler, başkent Belgrad'da gerçekleştirilecek organizasyonda üç kategoride madalya mücadelesi verecek.
Dünya Kupası'nda yarışacak milli kürekçiler ve kategorileri şöyle:
W 1x (Kadınlar tek çifte): Elis Özbay
M 2- (Erkekler iki tek): Kaan Yılmaz Aydın-Aydın İnanç Şahin
LM 1x (Hafif kilo erkekler tek çifte): Enes YenipazarlıAnadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.