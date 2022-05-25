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Spor

Milli kürekçiler Dünya Kupası'nda yarışacak

Kürek Milli Takımı, Sırbistan'da 27-29 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek Dünya Kupası'nın 1. ayak yarışlarına katılacak.

Halil İbrahim Avşar   | 25.05.2022
Milli kürekçiler Dünya Kupası'nda yarışacak

Ankara

Türkiye Kürek Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milliler, başkent Belgrad'da gerçekleştirilecek organizasyonda üç kategoride madalya mücadelesi verecek.

Dünya Kupası'nda yarışacak milli kürekçiler ve kategorileri şöyle:

W 1x (Kadınlar tek çifte): Elis Özbay

M 2- (Erkekler iki tek): Kaan Yılmaz Aydın-Aydın İnanç Şahin

LM 1x (Hafif kilo erkekler tek çifte): Enes Yenipazarlı

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