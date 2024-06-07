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Spor

Milli kürekçi Elis Özbay, Paris 2024 kotası aldı

Paris 2024 Olimpiyatları’na katılma hakkı kazanan Elis Özbay, oyunlarda Türkiye'yi temsil edecek ilk kadın kürekçi oldu.

Hüseyin Burak Demirer  | 07.06.2024 - Güncelleme : 07.06.2024
Milli kürekçi Elis Özbay, Paris 2024 kotası aldı

Ankara

Türkiye Kürek Federasyonunun açıklamasına göre Elis, olimpiyat kota yarışları sonuçlarına göre hazırlanan sıralama doğrultusunda, kadınlar tek çifte (W1X) kategorisinde Paris 2024 kotası aldı.

Geçen yıl 23 yaş altı hafif kilo tek çifte kategorisinde dünya şampiyonluğu, 2022'de de aynı kategoride Avrupa şampiyonluğu ve dünya 2'nciliği elde eden Elis, 2021'de ise 23 yaş altı hafif kilo iki çifte kategorisinde dünya ve Avrupa şampiyonluğuna ulaşmıştı.

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