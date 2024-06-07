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Spor

Paralimpik sporcular Havva Alyurt ile Öner Bozbıyık'tan altın madalya

Boccia Dünya Kupası'nın Sao Paulo ayağında mücadele eden paralimpik sporcular Havva Alyurt ile Öner Bozbıyık, BC3 karışık çiftler kategorisinde altın madalya kazandı.

Hüseyin Burak Demirer  | 07.06.2024 - Güncelleme : 07.06.2024
Paralimpik sporcular Havva Alyurt ile Öner Bozbıyık'tan altın madalya Fotoğraf: Bocce

Ankara

Türkiye Bocce, Bowling ve Dart Federasyonunun açıklamasına göre, Brezilya'nın Sao Paulo kentinde düzenlenen organizasyonda finale yükselen Havva ile Öner, Perulu rakiplerini 4-2 yenerek şampiyonluğa ulaştı.

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