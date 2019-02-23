Milli kayakçıya babasından 'paraşütlü' takip

Özel Sporcular Dünya Kayak Şampiyonası'nda geçen yıl slalomda elde ettiği ikincilik sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a verdiği birinci olma sözünü tutmak isteyen milli kayakçı Ayşe Kader Yavuz, kamp çalışmalarını, babasının yamaç paraşütüyle gökyüzünden, antrenörün de yerden takibiyle sürdürüyor.

Kentte 5 yaşındayken kayak sporuna başlayan işitme engelli ve konuşma bozukluğu bulunan 20 yaşındaki milli kayakçı Ayşe Kader Yavuz, ilk başarısını 2015'te Kars'ta düzenlenen Özel Sporcular Türkiye Kayak Şampiyonası'nda slalom kategorisinde birinci olarak elde etti.

Bir sonraki yıl Erzincan'daki aynı şampiyonada da slalomda birincilik kürsüsüne çıkan Ayşe Kader; 2017, 2018 ve 2019'da Erzurum'da yapılan Türkiye Şampiyonalarında da bu kategoride şampiyonluğu kimseye kaptırmadı.

Türkiye'deki başarılarının yanı sıra 2016'da Polonya'da, 2017'de Fransa'da organize edilen Avrupa Şampiyonalarında slalomda ikincilik, Polonya'da 2016'da gerçekleştirilen Dünya Şampiyonası'nda ikincilik, 2017'de Fransa'da aynı şampiyonada üçüncülük elde eden milli sporcu, son olarak Polonya'nın Zakopane kentinde Mart 2018'de gerçekleştirilen Dünya Şampiyonası'nda yine slalomda ikincilik kürsüsüne çıktı.

Uluslararası organizasyonlarda başarılarını sürdürmek isteyen Ayşe Kader, Çanakkale'deki 18 Mart Çanakkale Zaferi etkinliklerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından diğer başarılı sporcular ile kabul edildi.

Kabulde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dünya şampiyonu olma sözü veren genç sporcu, şu sıralar Erzincan Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde girdiği kampta günde 6 saatlik çalışma ile 5-11 Mart'da Fransa'da düzenlenecek Özel Sporcular Dünya Şampiyonası'na hazırlanıyor.

Milli kayakçıya havadan ve karadan yakın takip

Ayşe Kader Yavuz'un doğa sporlarına düşkün olan babası Osman Yavuz da kızına büyük destek veriyor.

Baba Yavuz, milli sporcunun çalışmalarını, hatalarını belirleyerek gidermek için yamaç paraşütüyle havadan kamera ile kayıt altına alıyor.

Antrenörü Cansel Atilla ise kayak antrenmanları sırasında yakından takip edip kamera ile görüntülerini çektiği sporcusuna ilişkin notlar tutuyor.

Ardından havadan ve karadan çekilen görselleri izleyen baba Yavuz ve antrenör Atilla, milli sporcunun hatalarını belirleyip ertesi gün kusursuz olarak antrenman yapmasını sağlıyor.

Sözünü tutup Türk bayrağını dalgalandırmak istiyor

Milli sporcu Ayşe Kader Yavuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünya şampiyonu olacağına inandığını söyledi.

Çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü aktaran Ayşe Kader, "Antrenmanlarım güzel geçiyor. Babam ile kayak yapıyoruz, kendisi beni yamaç paraşütüyle gökyüzünden takip ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a birincilik sözü verdim. İnşallah kendisine verdiğim sözü yerine getirerek Türk bayrağını gururla dalgalandıracağım." diye konuştu.

Osman Yavuz: "Havadan takip ederek hataları varsa düzeltmeye çalışıyoruz"

Kentte esnaflık yapan baba Osman Yavuz da kızının çalışmalarını yakından takip ettiğini belirterek şunları kaydetti:

"Kızım kamp sürecine girdi ve çalışmalarına antrenörü Cansel Atilla ile sıkı şekilde devam ediyor. Biz ailece doğa sporlarına düşkün olduğumuz için ben de yamaç paraşütü ve aynı zamanda kayak yapıyorum. Kızım kayakla serbest sitilde kaydığında birlikte kayak yapıyoruz. Pistlerdeki kapılara girdiğinde ise yamaç paraşütüyle havadan takip ederek hataları varsa düzeltmeye çalışıyoruz."

Kayak antrenörü Cansel Atilla ise Ayşe Kader Yavuz ile yazın asfaltta tekerlekli patenle çalışmalara başladıklarını belirterek "Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde Dünya Şampiyonası hazırlık kampını başlattık. Burada günde 5-6 saat antrenman yaparak aralıksız şekilde slalom, büyük slalom ve süper-g yarışlarına hazırlanıyoruz. 5-11 Mart'ta Dünya Şampiyonası için Fransa'ya gideceğiz. Sporcumuzun Cumhurbaşkanımıza verdiği birincilik sözü var. Geçen yıl dünya ikincisi olmuştu. Bu yıl ise dünya şampiyonu olmak için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.