Milli karateciler sezonu 4 madalyayla kapattı

Karate Milli Takımı, A Serisi'nin dördüncü ve son etabında bir altın, bir gümüş ve iki bronz madalya kazanarak 2018 sezonunu tamamladı.

ANKARA

Türkiye Karate Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Dünya Karate Federasyonu tarafından Çin'in Şanghay kentinde düzenlenen ve 80 ülkeden bin 176 karatecinin katıldığı Karate 1 A Serisi'nin son etabında milli takım, 9 kadın, 13 erkek sporcuyla mücadele etti.

Şanghay Üniversitesi Spor Salonu'nda yapılan müsabakalarda 18 yaşındaki milli sporcu Gülsen Demirtürk, kumite 50 kiloda finalde karşılaştığı son dünya üçüncüsü Avusturyalı Bettina Plank'ı 1-0 mağlup ederek kürsünün en üst basamağında yerini aldı.

Karate 1 Premier Lig'de 2018 sezonunu sıkletinin en iyisi olarak kapatan Eray Şamdan, kumite 60 kilo finalinde İranlı Miad Yari Ilzouleh karşısında 0-0 biten mücadeleyi hakem kararıyla 4-1 kaybederek gümüş madalya ile organizasyonu noktaladı.

Kardeşler bronz madalyalarıyla dönüyor

Milli sporcular Erman ve Eda Eltemur kardeşler ise bronz madalya aldı.

Erman Eltemur, kumite 75 kiloda Belaruslu Pavel Kiryievich'i 3-0 yenerek üçüncü oldu.

Kumite 68 kiloda mücadele eden kardeşi Eda Eltemur ise Avrupa Şampiyonu İsviçreli Elena Quirici karşısında normal süresi 0-0 biten mücadeleyi hakem kararıyla 4-1 kazanarak üçüncülük elde etti.

Üçüncülük maçına çıkan milli karatecilerden kumite +68 kiloda Meltem Hocaoğlu, Japon Yuzuki Sawae'ye 1-0 yenildi.

Kumite +84 kiloda ise Alparslan Yamanoğlu, Amerikalı Brian Irr karşısında 2-2 biten mücadelede ilk puanı rakibine verdiği için mağlup oldu.

Muhabir: Musa Samur