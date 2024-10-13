Dolar
34.29
Euro
37.53
Altın
2,657.15
ETH/USDT
2,457.70
BTC/USDT
62,674.00
BIST 100
8,876.22
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İsviçre'nin Cenevre kentinde basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtlıyor
logo
Spor

Milli karateciler, İtalya'da 5 madalya kazandı

Milli karateciler, İtalya'da düzenlenen Gençler Dünya Karate Şampiyonası'nda 2 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı.

Fatih Çakmak  | 13.10.2024 - Güncelleme : 13.10.2024
Milli karateciler, İtalya'da 5 madalya kazandı

Ankara

Türkiye Karate Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Dünya Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Karate Şampiyonası Venedik kentinde gerçekleştirildi.

Şampiyonada Türkiye'yi temsil eden sporculardan 21 yaş altı erkekler kumite -60 kiloda Nuri Kılıç ile erkekler kumite -75 kiloda Ömer Faruk Yürür altın madalyanın sahibi oldu.

Ümitler erkek katada ise Tarık Koç, gümüş madalya kazandı. 21 yaş altı kadın kumitede -68 kiloda Sudenur Aksoy bronz, genç erkekler kumitede de -68 kiloda Ahmet Öztürk bronz madalya elde etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Gümüşhane'de kaçak avlananlar kayıt altına alınıyor
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Fildişi Sahili Ulusal Meclisi Başkanı Bictogo ile görüştü
Irak'ın kuzeyinde bir mağara daha teröristlerden temizlendi
Karabük'te şiddetli fırtına cami minaresini devirdi
TBMM Başkanı Kurtulmuş, BAE Federal Konsey Başkanı Ghobash ile görüştü

Benzer haberler

Milli karateciler, İtalya'da 5 madalya kazandı

Milli karateciler, İtalya'da 5 madalya kazandı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet