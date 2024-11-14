Dolar
34.37
Euro
36.34
Altın
2,557.54
ETH/USDT
3,213.00
BTC/USDT
90,956.00
BIST 100
9,382.54
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Türkiye-Kongo 4. Dönem KEK Tutanakları İmza Töreni"nde konuşuyor
logo
Spor

Milli karateciler, İspanya'da Dünya Kupası'nda mücadele edecek

Milli karateciler, İspanya'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda madalya mücadelesi verecek.

Fatih Çakmak  | 14.11.2024 - Güncelleme : 14.11.2024
Milli karateciler, İspanya'da Dünya Kupası'nda mücadele edecek

Ankara

Türkiye Karate Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyon 22-24 Kasım tarihlerinde Pamplona kentinde gerçekleştirilecek.

İspanya'da 43 ülkeden 388 sporcu madalya için tatamiye çıkacak. Organizasyonda Türkiye'yi 11 erkek ve 9 kadın olmak üzere toplam 20 sporcu temsil edecek.

Kumite erkekler takımda milli sporcular Eray Şamdan, Ömer Abdurrahim Özer, Ömer Faruk Yürür, Enes Bulut, Kadir Furkan Genç, Umut Eren Gündoğ, Hasan Aslan ve Eren Akkurt, kadınlar takımda da Tuba Yakan, Sudenaz Aksoy, Eda Eltemur, Zeyna Gaballa ve Fatma Naz Yenen mücadele edecek.

Katada erkekler takımda Ali Sofuoğlu, Emre Vefa Göktaş ve Enes Özdemir, kadınlar takımda da Damlasu Türemen, Zehra Kaya, Elif Karaboğa ve Damla Pelit mücadele verecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
KVKK'den sosyal medya platformu X'e 1 milyon 470 bin lira idari para cezası
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan: Ankara Büyükşehir Belediyesinin şu anda 8,4 milyar lira SGK borcu var
"Narkoçelik-48" operasyonlarında 1780 şüpheli yakalandı
Van depremlerinde hasar gören Kara Yusuf Bey Kümbeti'nde restorasyon çalışması devam ediyor
Kocaeli'de ve Bolu Dağı'nda sis etkili oldu

Benzer haberler

Milli karateciler, İspanya'da Dünya Kupası'nda mücadele edecek

Milli karateciler, İspanya'da Dünya Kupası'nda mücadele edecek

Anaokulunda başladığı karatede Türkiye ve Balkan şampiyonlukları yaşadı

Depremzede karateci, Balkan Şampiyonası'nda madalya hedefliyor

Kadına yönelik şiddete karşı farkındalık için karateyi sokaklara taşıyor

Kadına yönelik şiddete karşı farkındalık için karateyi sokaklara taşıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet