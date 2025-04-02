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Trabzonsporlu futbolcu Tim Jabol Folcarelli, Papara Park’ta Sipay Bodrum FK ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçı sonrası açıklamalarda bulunuyor.
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Spor

Milli kadın bilardocular, Danimarka'da altın madalya kazandı

Danimarka'da düzenlenen 3 Bant Bilardo Milli Takımlar Avrupa Şampiyonası'nda milli sporcular Gülşen Degener ve Güzin Müjde Karakaşlı, altın madalya elde etti.

Muhammed Boztepe  | 02.04.2025 - Güncelleme : 02.04.2025
Milli kadın bilardocular, Danimarka'da altın madalya kazandı

Ankara

Türkiye Bilardo Federasyonunun açıklamasına göre milli takım, Aarhus kentinde düzenlenen organizasyonun finalinde Belçika ile karşılaştı.

Finalde rakiplerini mağlup eden Gülşen Degener ve Güzin Müjde Karakaşlı, altın madalya kazandı.

Açıklamada ayrıca "Bu önemli başarıyla bayrağımızı Avrupa'nın zirvesinde dalgalandıran kadın milli takımımızı yürekten kutluyoruz. Teşekkürler kızlar, gurur duyuyoruz." ifadelerine yer verildi.

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