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Spor

Milli judocular, Azerbaycan'da tatamiye çıkacak

Milli judocular, Bakü Grand Slam Turnuvası'nda madalya mücadelesi verecek.

Fatih Çakmak  | 13.02.2025 - Güncelleme : 13.02.2025
Milli judocular, Azerbaycan'da tatamiye çıkacak

Ankara

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de 14-16 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek Grand Slam Turnuvası'nda 37 ülkeden 265 sporcu tatamiye çıkacak.

Bakü Grand Slam Turnuvası'nda mücadele edecek 3'ü kadın 7 milli judocu şöyle:

Tuğçe Beder (48 kilo), Muhammed Ali Demirel (66 kilo), Fidan Ögel (70 kilo), Bilal Çiloğlu (73 kilo), Hilal Öztürk (+78 kilo), Musa Şimşek (81 kilo), İbrahim Tataroğlu (+100 kilo).

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