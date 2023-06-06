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Spor

Milli halterciler Küba'da madalya mücadelesi verecek

Fatih Çakmak  | 06.06.2023 - Güncelleme : 06.06.2023
Milli halterciler Küba'da madalya mücadelesi verecek

Ankara

Milli halterciler, Küba'da düzenlenecek turnuvaya katılacak.

Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre başkent Havana'da yarın başlayacak IWF Grand Prix Turnuvası'nda, kadınlarda Duygu Alıcı, erkeklerde ise Mustafa Eliş ile Muhammed Furkan Özbek, madalya mücadelesi verecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Federasyon Başkanı Talat Ünlü, turnuvanın 2024 Paris Olimpiyatları'na kota puanı vermesi açısından önemli olduğunu belirterek, "Sporcularımız hazırlıklarını tamamladı ve yarışmaya hazırlar. Ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Organizasyon, 13 Haziran'da sona erecek.

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