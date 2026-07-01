Kuzey Makedonya'da düzenlenen 20 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcular Salih Yusuf Yazıcı altın, İsmail Bereket ise bronz madalya kazandı.

Milli güreşçilerden Avrupa Şampiyonası'nda 2 madalya Kuzey Makedonya'da düzenlenen 20 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcular Salih Yusuf Yazıcı altın, İsmail Bereket ise bronz madalya kazandı.

Türkiye Güreş Federasyonunun açıklamasına göre, başkent Üsküp'te gerçekleştirilen şampiyonada grekoromen stil 72 kiloda mücadele eden Salih Yusuf Yazıcı, Avrupa şampiyonu oldu.

Şampiyonaya ikinci turdan başlayan milli güreşçi, ilk maçında İsveçli Alvin Anders Thulinder'i 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde Yunan Arionas Kolitsopoulos'u 3-2 mağlup eden Salih Yusuf, yarı finalde Ermeni Narek Grigorian'ı 2-1'lik skorla geçerek finale çıktı.

Finalde Ukraynalı Dmytro Demianovskyi ile karşılaşan Salih Yusuf Yazıcı, son dakikada uyguladığı etkili künde tekniğiyle rakibini 3-2 mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.

İsmail Bereket bronz madalya kazandı

Grekoromen stil 82 kiloda mindere çıkan İsmail Bereket ise organizasyonu bronz madalyayla tamamladı.

İlk turda Çek Petr Zak'ı 8-0 teknik üstünlükle geçen milli sporcu, çeyrek finalde İsveçli Axel Gustav Artur Baff'ı 5-1 yenerek yarı finale yükseldi.

Yarı finalde Belaruslu Kiryl Valeuski'ye 7-2 mağlup olan İsmail, bronz madalya maçında Ermeni Vahe Hovhannisyan ile karşılaştı.

Normal süresi 2-2 tamamlanan mücadeleyi son alınan puan avantajıyla kazanan İsmail Bereket, bronz madalya elde etti.