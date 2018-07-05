ANKARA

Türkiye, Dünya Yıldızlar Güreş Şampiyonası'nda erkekler serbest stilde 5 yıl sonra altın madalya kazandı.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de devam eden Dünya Yıldızlar Güreş Şampiyonasında milli sporcu Hamza Alaca, tarihi bir başarıya imza attı.

60 kilo finalinde Yunan Georgios Kougioumtsidis'i 2,5 dakikada 10-0 sayı tuşuyla yenerek dünya şampiyonluğuna ulaşan Hamza, Türkiye'ye 5 yıl sonra Dünya Yıldızlar Güreş Şampiyonası'nda serbest stilde ilk altın madalyasını kazandırdı.

Türkiye, yıldızlar serbest stilde Dünya Şampiyonalarındaki son altın madalyasını 2013'te Selim Kozan'la elde etmişti.



Muhabir: Halil Ibrahim Avsar