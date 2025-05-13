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Spor

Milli golfçü Mehmet Kazan, İngiltere'de mücadele edecek

Milli golfçü Mehmet Kazan, Avrupa Engelliler Golf Birliği (EDGA) tarafından İngiltere'de düzenlenecek turnuvaya katılacak.

Halil İbrahim Avşar  | 13.05.2025 - Güncelleme : 13.05.2025
Milli golfçü Mehmet Kazan, İngiltere'de mücadele edecek

Ankara

Türkiye Golf Federasyonunun açıklamasına göre yarın başlayacak "The G4D Open", Buckinghamshire kentindeki Woburn Golf Kulübünde yapılacak.

17 Mayıs Cumartesi günü sona erecek organizasyonda, 18 ülkeden toplam 80 sporcu mücadele edecek.

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Turnuvada Türkiye'yi, Engelliler Golf Milli Takımı sporcularından Mehmet Kazan temsil edecek. Milli sporcuya, Türkiye Golf Federasyonu Milli Takım Antrenörü İdris Topar eşlik edecek.

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