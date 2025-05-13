Milli golfçü Mehmet Kazan, İngiltere'de mücadele edecek
Milli golfçü Mehmet Kazan, Avrupa Engelliler Golf Birliği (EDGA) tarafından İngiltere'de düzenlenecek turnuvaya katılacak.
Ankara
Türkiye Golf Federasyonunun açıklamasına göre yarın başlayacak "The G4D Open", Buckinghamshire kentindeki Woburn Golf Kulübünde yapılacak.
17 Mayıs Cumartesi günü sona erecek organizasyonda, 18 ülkeden toplam 80 sporcu mücadele edecek.
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Turnuvada Türkiye'yi, Engelliler Golf Milli Takımı sporcularından Mehmet Kazan temsil edecek. Milli sporcuya, Türkiye Golf Federasyonu Milli Takım Antrenörü İdris Topar eşlik edecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.