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Spor

Milli cimnastikçi Adem Asil, İngiltere'de dünya şampiyonu oldu

Milli sporcu Adem Asil, İngiltere'de düzenlenen 51. Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda halka aletinde altın madalya elde etti.

Muhammed Boztepe   | 05.11.2022
Milli cimnastikçi Adem Asil, İngiltere'de dünya şampiyonu oldu

Liverpool

Liverpool kentinde devam eden organizasyonun bireysel alet finallerine yükselen Adem Asil, halka aletinde serisini sundu.

Adem Asil, 14.933 puanla altın madalya kazandı.

Organizasyonda Çinli Jingyuan Zou ikinci, Birleşik Krallık'tan Courtney Tulloch üçüncü oldu.

Milli sporcu Adem Asil: Bu madalya için çok emek verdim

Milli cimnastikçi Adem Asil, madalya seremonisi sonrası AA muhabirine yaptığı açıklamada, organizasyonda yarıştığı için kendisiyle gurur duyduğunu söyledi.

Kendisinden emin bir şekilde serisini yaptığını belirten Adem Asil, "Bu madalya için çok emek verdim. Altın madalyayı aldığım için çok mutluyum." ifadelerini kullandı. 

Adem Asil ayrıca kendisine destek veren başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımı Başantrenörü Yılmaz Göktekin ve Şavkar Cimnastik Spor Kulübüne teşekkür ettiğini sözlerine ekledi.

Bakan Kasapoğlu'ndan tebrik mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yayımladığı tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"İngiltere’nin Liverpool kentinde düzenlenen 51. Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda halka aletinde altın madalya alarak ülkemizi onurlandıran milli cimnastikçi Adem Asil'i canı gönülden kutluyorum. İstiklal Marşımızın salonda yankılanması ve ay yıldızlı bayrağımızın en yüksekte yer alması için emek veren antrenörlerimize ve federasyon yetkililerimize teşekkür ediyorum."

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