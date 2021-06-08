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Spor

Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu'ndan altın madalya

Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen 2020 Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kota Müsabakaları'nda kadınlar 51 kiloda altın madalya elde etti.

Halil İbrahim Avşar   | 08.06.2021
Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu'ndan altın madalya

Ankara

Türkiye Boks Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Buse Naz Çakıroğlu, kadınlar 51 kilo finalinde İngiliz Charley-Sian Davison'u mağlup ederek altın madalya kazandı.

Buse Naz Çakıroğlu, olimpiyat kotasını turnuvada yarı finale yükselerek almıştı.

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