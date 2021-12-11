Dolar
13.88
Euro
15.71
Altın
1,783.02
ETH/USDT
4,190.00
BTC/USDT
49,121.00
BIST 100
2,035.48
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TBMM Genel Kurulu’nda konuşuyor.
logo
Spor

Milli bilardocu Murat Naci Çoklu dünya ikincisi oldu

Mısır'da sona eren 73. Dünya 3 Bant Bilardo Şampiyonasında milli sporcu Murat Naci Çoklu, ikinci oldu.

Musa Samur   | 11.12.2021
Milli bilardocu Murat Naci Çoklu dünya ikincisi oldu

Ankara

Bilardo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli sporcu Murat Naci Çoklu, Mısır'ın Şarm El-Şeyh şehrinde düzenlenen şampiyonanın finalinde Hollanda'dan Dick Jaspers'a 50-37 kaybederek ikinci sırada yer aldı.

Türkiye'yi organizasyonda milli sporcular Lütfi Çenet, Murat Naci Çoklu, Semih Saygıner, Tayfun Taşdemir ve Mehmet Can Çapak temsil etti.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de 19 bin 255 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 191 kişi hayatını kaybetti
İtalya'da son 24 saatte 21 bin 42 Kovid-19 vakası kaydedildi
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 796 bini aştı
Tayvan’da ilk omicron varyantı tespit edildi
Kovid-19 nedeniyle 105 gün hastanede yattı, taburcu edilmeden aşısını yaptırdı

Benzer haberler

Milli bilardocu Murat Naci Çoklu dünya ikincisi oldu

Milli bilardocu Murat Naci Çoklu dünya ikincisi oldu

İsrail, karşılıklı anlaşmalar ve ortak projelerle Arap ülkelerindeki nüfuzunu artırıyor

BM'nin ev sahipliğindeki toplantıda Suriye'nin toprak bütünlüğü ve terörle mücadele vurgusu

Mısır’da gelenekselleşen Bal Festivali yerli ve yabancı üreticileri buluşturdu

Mısır’da gelenekselleşen Bal Festivali yerli ve yabancı üreticileri buluşturdu
Gazze'deki Filistinlilere çalışma izni verilmesinin insani durumu hafifletmesi bekleniyor

Gazze'deki Filistinlilere çalışma izni verilmesinin insani durumu hafifletmesi bekleniyor