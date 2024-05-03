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Spor

Milli badmintoncu Neslihan Arın, Paris 2024'e kota aldı

Milli badmintoncu Neslihan Arın, Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'na kota hakkı kazandı.

Musa Samur  | 03.05.2024 - Güncelleme : 03.05.2024
Milli badmintoncu Neslihan Arın, Paris 2024'e kota aldı

Ankara

Türkiye Badminton Federasyonundan yapılan açıklamada, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları "sıralama listelerinin" yayımlandığı ve sıralamaya göre milli sporcu Neslihan Arın'ın, olimpiyatlara katılma hakkı elde ettiği duyuruldu.

Milli sporcunun Avrupa şampiyonalarında üç bronz madalyası bulunuyor.

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