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Spor

Milli badmintoncu Neslihan Arın, Avrupa 3'üncüsü oldu

Neslihan Arın, tek kadınlar kategorisinde katıldığı Avrupa Badminton Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı.

Hüseyin Burak Demirer  | 13.04.2024 - Güncelleme : 13.04.2024
Milli badmintoncu Neslihan Arın, Avrupa 3'üncüsü oldu Fotoğraf: Abdullah Güçlü/AA

Ankara

Almanya'nın Saarbrücken kentinde düzenlenen şampiyonadaki tek kadınlar yarı finalinde, 7 numaralı seribaşı Neslihan ile 4 numaralı seribaşı Kirsty Gilmour karşılaştı.

İskoç rakibine 21-18 ve 21-13'lük setlerle 2-0 yenilen Neslihan, 2021 ve 2022'den sonra 3. kez Avrupa 3'üncüsü oldu.

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