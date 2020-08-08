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Spor

Milli atlet Sinan Ören'den yeni rekor

Türkiye Atletizm Federasyonunca Mersin'de organize edilen Turkcell Bölgesel 18 Yaş Altı Yarışmaları ve Büyükler Olimpik Deneme Yarışları sona erdi.

Sezgin Pancar   | 08.08.2020
Milli atlet Sinan Ören'den yeni rekor

Mersin

Nevin Yanıt Atletizm Pisti'nde 6 Ağustos'ta başlayan şampiyonalarda, 22 branşta müsabakalar yapıldı.

Erkekler ve kadınlar kategorilerindeki yarışlara yurt genelinden 350 sporcu katıldı.

Olimpik deneme yarışlarında milli atlet Sinan Ören, 400 metre engelli koşusundaki 50.23'lük derecesiyle, 50.70'lik 23 yaş altı Türkiye rekorunu kırdı.

Tuncay Örs'e ait 13 yıllık rekoru geçmeyi başaran 22 yaşındaki sporcu, sezonun ilk açık saha şampiyonasında 300 metre yarışında Ramil Guliyev'in Türkiye rekorunu da kırmıştı.

Dereceye giren sporculara ödüllerini Gençlik ve Spor İl Müdürü Osman Yıldızbakan verdi.


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