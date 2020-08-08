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Spor, Basketbol

NBA'de Sixers galibiyet serisini 3 maça çıkardı

NBA'de Philadelphia 76ers, Orlando Magic'i 108-101 mağlup ederek galibiyet serisini 3 maça çıkardı.

Doğa Kırmızıoğlu   | 08.08.2020
NBA'de Sixers galibiyet serisini 3 maça çıkardı

Ankara

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) ESPN Wide World Spor Kompleksi'nde oynanan 6 maçla devam edildi. Doğu Konferansı temsilcilerinin çekişmeli geçen mücadelesinde Philadelphia 76ers, özellikle son periyotta iyi savunma yaparak Orlando Magic'i 7 sayı farkla mağlup etti.

Üst üste 3'üncü, toplamda 42'nci galibiyetini alan Sixers'ta Tobias Harris 23 sayı, 15 ribaunt, Joel Embiid ise 23 sayı, 13 ribauntla "double-double" yaparak galibiyette başrolü oynadı. Alec Burks 22 sayı, Al Horford 21 sayı, 9 ribaunt, milli oyuncu Furkan Korkmaz ise 16 dakika 33 saniye sahada kaldığı karşılaşmayı 4 sayı, 1'er ribaunt ve blokla tamamladı.

Yenilgiye rağmen Doğu Konferansı'nda play-off'lara kalmayı garantileyen 8. takım olmayı başaran Magic'te Evan Fournier 22 sayıyla takımının en skoreri olurken, Nikola Vucevic 21 sayı, 12 ribaunt, DJ Augustin ise 16 sayıyla mücadele etti.

Boston Celtics'te 7 oyuncu çift hanelere ulaştı

Doğu Konferansı'nda üst sıraları ilgilendiren karşılaşmada Boston Celtics, Toronto Raptors karşısında baştan sona üstün götürdüğü mücadeleyi 122-100 kazandı.

Sezonun 46. galibiyetine ulaşan Celtics'te Jaylen Brown 20, Jayson Tatum 18, Kemba Walker 17, Brad Wanamaker 15, Daniel Theis ile Semi Ojeleye 11'er, Robert Williams 10 sayıyla galibiyete katkı sağladı.

Bu sezon 19. kez kaybeden Raptors'ta en skorer oyuncu, 13 sayı kaydeden FredVan Vleet oldu.

NBA'e 5 maçla devam edilecek.

Sonuçlar

San Antonio Spurs-Utah Jazz: 119-111

Memphis Grizzlies-Oklahoma City Thunder: 121-92

Brooklyn Nets-Sacramento Kings: 119-106

Philadelphia 76ers-Orlando Magic: 108-101

New Orleans Pelicans-Washington Wizards: 118-107

Toronto Raptors-Boston Celtics: 100-122

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