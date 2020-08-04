Euro
8.21
Dolar
6.94
BIST 100
1,140.27
Altın
1,976.76
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor

Milli atlet Ramil Guliyev sezonu Avusturya'da açtı

2020 sezonundaki ilk yarışına Avusturya'da çıkan dünya şampiyonu milli atlet Ramil Guliyev, 100 metrede birinci oldu.

Halil İbrahim Avşar   | 04.08.2020
Milli atlet Ramil Guliyev sezonu Avusturya'da açtı

Ankara

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 30 yaşındaki milli atlet Ramil Guliyev, 2020 sezonundaki ilk yarışına Avusturya'nın Andorf kentinde çıktı.

Seyircili düzenlenen müsabakalarda 100 metrede yarışan Guliyev, seçmeyi 10.46, finali ise 10.31'lik dereceyle birinci sırada tamamladı.

200 metre kategorisine de kayıt yaptıran milli atlet, 100 metre finalinde "hamstring" problemi yaşadığı için kendisini riske etmedi ve 200 metreden çekildi.

Ramil Guliyev, böylece ilk yarışında galip gelirken, Türkiye listesinde de birinci sıraya yerleşti. 2020 sezonunda Türkiye listesinin ilk sırasında 10.33 ile Jak Ali Harvey bulunuyordu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 861 bini geçti
Belçika'da Kovid-19 vakaları artıyor
Çin’de 36, Güney Kore’de 34 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi
Meksika'da Kovid-19 nedeniyle 266 kişi daha hayatını kaybetti
Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 561, Hindistan'da 803 kişi öldü

Benzer haberler

Milli atlet Ramil Guliyev sezonu Avusturya'da açtı

Milli atlet Ramil Guliyev sezonu Avusturya'da açtı

Avusturya'da İsrail ve ABD protesto edildi

Atletizmde normalleşme sürecinde gelen dereceler mutlu ediyor

Vodafone İstanbul Yarı Maratonu 20 Eylül'de koşulacak

Vodafone İstanbul Yarı Maratonu 20 Eylül'de koşulacak
Milli atlet Oğuz Akgül'ün hedefi Tokyo Olimpiyatları

Milli atlet Oğuz Akgül'ün hedefi Tokyo Olimpiyatları
Avusturya ve Çekya’da 'yeniden maske kullanma' zorunluluğu

Avusturya ve Çekya’da 'yeniden maske kullanma' zorunluluğu