Euro
8.20
Dolar
6.94
BIST 100
1,140.11
Altın
1,977.64
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finalistler belli oluyor

UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finalistler, yarın ve 6 Ağustos Perşembe günü yapılacak son 16 turu maçlarıyla belli olacak.

Berad Büyük   | 04.08.2020
UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finalistler belli oluyor

İstanbul

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu heyecanı yaşanacak.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle mart ayında ertelenen UEFA Avrupa Ligi'nde yarın ve 6 Ağustos Perşembe günü yapılacak son 16 turu maçlarıyla çeyrek finalistler belirlenecek.

Avrupa kupalarında yoluna devam eden tek Türk temsilcisi Medipol Başakşehir, son 16 turu ilk maçında İstanbul'da 1-0 yendiği Danimarka'nın Kopenhag takımı ile yarın TSİ 19.55'te deplasmanda karşılaşacak.

Son 16 turu ilk ayağında ertelenen Inter-Getafe ve Sevilla-Roma eşleşmeleri ise tek maç üzerinden yapılacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final turundan itibaren ev sahipliğini Almanya üstlenecek ve tur atlayan takımlar tek maç üzerinden belli olacak.

Organizasyonda son 16 turunda oynanacak maçların programı şöyle:

Yarın:

19.55 Shakhtar Donetsk (Ukrayna)-Wolfsburg (Almanya) (2-1)

19.55 Kopenhag (Danimarka)-Medipol Başakşehir (0-1)

22.00 Manchester United (İngiltere)-LASK (Avusturya) (5-0)

22.00 Inter (İtalya) - Getafe (İspanya)

6 Ağustos Perşembe:

19.55 Sevilla (İspanya)-Roma (İtalya)

19.55 Bayer Leverkusen (Almanya)-Rangers (İskoçya) (3-1)

22.00 Basel (İsviçre)-Eintracht Frankfurt (Almanya) (3-0)

22.00 Wolverhampton (İngiltere)-Olympiakos (Yunanistan) (1-1)

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 861 bini geçti
Belçika'da Kovid-19 vakaları artıyor
Çin’de 36, Güney Kore’de 34 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi
Meksika'da Kovid-19 nedeniyle 266 kişi daha hayatını kaybetti
Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 561, Hindistan'da 803 kişi öldü

Benzer haberler

Çin’de 36, Güney Kore’de 34 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi

Çin’de 36, Güney Kore’de 34 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi

UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finalistler belli oluyor

Çeşme'de kurallara uymayan mekanlara ceza

Meksika'da Kovid-19 nedeniyle 266 kişi daha hayatını kaybetti

Meksika'da Kovid-19 nedeniyle 266 kişi daha hayatını kaybetti
Medipol Başakşehir çeyrek final için Kopenhag karşısında

Medipol Başakşehir çeyrek final için Kopenhag karşısında
Brent petrolün varili 43,76 dolar

Brent petrolün varili 43,76 dolar