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Spor

Milli atlet Eda Tuğsuz Paris 2024'e kota aldı

Milli atlet Eda Tuğsuz, cirit atmada Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na kota aldı.

Fatih Çakmak, Muhammed Boztepe  | 06.07.2024 - Güncelleme : 06.07.2024
Milli atlet Eda Tuğsuz Paris 2024'e kota aldı

Ankara

Türkiye Atletizm Federasyonunun açıklamasına göre Eda Tuğsuz, Dünya Atletizm Federasyonunun yaptığı olimpik sıralamaya göre Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na katılım hakkı kazandı.

Daha önce olimpiyat barajını geçen sporculardan sonra Kayhan Özer, Alperen Acet, Necati Er, Özkan Baltacı, Buse Savaşkan, Emel Dereli ve Meryem Bekmez de olimpik sıralama doğrultusunda oyunlara katılma hakkı elde etti.

Meryem Bekmez ve Salih Korkmaz, 20 kilometre yürüyüşte bireysel, maraton yürüyüş karışık takımda da ülke kotası aldı. TAF, maraton yürüyüş karışık takım kategorisinde Ayşe Tekdal ile Mazlum Demir'in Paris 2024'e gitmesine karar verdi.

Atletizmde Türkiye'yi temsil edecek milli atlet sayısı 16'ya yükseldi.

Bakan Bak'tan tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Eda Tuğsuz için yayımladığı tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Dünya Atletizm Federasyonunun yaptığı olimpik sıralamaya göre cirit atmada Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na katılım hakkı kazanan milli atletimiz Eda Tuğsuz'u kutluyorum. Böylelikle atletizmde ülkemizi temsil edecek milli atlet sayısı 16'ya yükselmiş oldu. Milli sporcumuz Eda'nın elde ettiği sonuçta emeği olanlara teşekkür ediyorum. Eda Tuğsuz'a ülkemizi temsil edeceği Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda başarılar diliyorum."

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