Milli atlet Buse Savaşkan Finlandiya'da altın madalya kazandı
Milli atlet Buse Savaşkan, Finlandiya'da düzenlenen özel bir yarışmada yüksek atlamada birinci oldu.
Ankara
Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Buse, başkent Helsinki'de düzenlenen organizasyonda Türkiye'yi temsil etti.
1,88 metrelik atlayışıyla altın madalya kazanan Buse, en iyi derecesini de egale etti.
Buse, Polonya'da düzenlenen özel bir yarışmada da yine 1,88 metrelik atlayışıyla altın madalya kazanmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.