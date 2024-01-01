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Spor

Milli atıcılarda hedef olimpiyat kotası almak

Trap Atıcılık Milli Takımı sporcuları, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na kota almak için dünya kupaları ile Avrupa şampiyonasından başarıyla ayrılmayı istiyor.

Bekir Ömer Fansa  | 01.01.2024 - Güncelleme : 01.01.2024
Milli atıcılarda hedef olimpiyat kotası almak Fotoğraf: Bekir Ömer Fansa - AA

Adana

Mısır'da 24 Ocak'ta, Fas'ta 4 Şubat'ta başlayacak dünya kupaları ile İtalya'da düzenlenecek Avrupa şampiyonasında yarışacak milli atıcılar, Adana'da Sarıçam Yücel Kılıçyaldır Poligonu'nda yeni yılın ilk hazırlık kampına girdi.

Antrenör Ali Emre Güray'ın yönetimindeki çalışmaya sporcular Oğuzhan Tüzün, Nedim Tolga Tuncer, Rümeysa Pelin Kaya ve Safiye Sarıtürk Temizdemir katıldı.

Sezonu madalyalarla kapatan atıcılar, başarılarını yeni yıldaki organizasyonlarda sürdürüp alacakları kotayla Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele etmeyi istiyor.

Antrenör Güray: Bu takım dünya ve Avrupa rekorlarını başardı

Antrenör Ali Emre Güray, AA muhabirine yaptığı açıklamada, milli takımdaki 4 sporcunun dünya sıralamasında ilk 20'de yer aldığını söyledi.

Takıma güvendiğini dile getiren Güray, "Sporcularımız 2023'te 2 altın, 1 gümüş, 1 bronz madalya aldı. Bu sezon daha büyük başarılar bekliyoruz. 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na kota veren müsabakalara iyi hazırlanacağız." dedi.

Güray, Paris'te madalya kazanacaklarına inandığını belirterek, "Bu takım dünya ve Avrupa rekorlarını başardı, birçok madalya aldı. İnşallah trap atıcılıkta ilk olimpiyat madalyası sevincini bu takımla yaşayacağız. Paris için kota alıp madalya kazanmayı planlıyoruz." diye konuştu.

Oğuzhan Tüzün: İnşallah ilk madalyayı kazandıracağız

Milli atıcılardan Oğuzhan Tüzün, hazırlık çalışmasının güzel geçtiğini, dünya kupaları öncesinde yeniden kampa gireceklerini anlattı.

Türkiye'ye trap atıcılıkta ilk olimpiyat madalyasını kazandırmak istediklerini vurgulayan Oğuzhan, "Daha önce 3 kez olimpiyatlara katıldım artık madalya için gitmek istiyoruz. Üst düzey hazırlık yapıyoruz. Ülkemize inşallah ilk madalyayı kazandıracağız." ifadesini kullandı.


Rümeysa Pelin Kaya da Paris'te mücadele edebilmek için takım olarak yoğun çalıştıklarını kaydetti.

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu Teknik Kurul Üyesi Fikret Eşme ise Sarıçam Yücel Kılıçyaldır Poligonu'nun, İl Gençlik ve Spor Müdürlüğünün girişimiyle yenilenmesinin ardından ilk kez milli takımı ağırladığını söyledi.

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