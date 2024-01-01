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Spor

Basketbol Federasyonu Başkan Vekili Onan: Milli takımlardaki 2-3 senelik suskunluk 2024 sonunda kaybolacak

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkan Vekili Ömer Onan, A Milli Erkek Basketbol Takımı ve A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın 2024 sonunda suskunluklarını bozacaklarını ve başarılı bir yıl geçireceklerini söyledi.

Bozhan Memiş  | 01.01.2024 - Güncelleme : 01.01.2024
Basketbol Federasyonu Başkan Vekili Onan: Milli takımlardaki 2-3 senelik suskunluk 2024 sonunda kaybolacak Fotoğraf: Esra Bilgin/AA

İstanbul

AA muhabirine, 2023 yılını değerlendiren Onan; ligler, milli takım, Türk takımlarının Avrupa kupası mücadelelerine ilişkin açıklamalardan bulundu.

Onan, geride kalan yılda federasyonun özellikle sponsorluk anlamında önemli işlere imza attığını vurguladı.

Türkiye'de basketbol liglerinin çok çekişmeli ve heyecan verici olduğunu ifade eden Onan, "Avrupa'daki en iyi 2-3 ligden birisiyiz. Kulüpler her geçen gün finansal olarak ve kadro yapısı olarak ileriye gidiyor. Çok rekabetçi bir lig oluyor. Ben inanıyorum ki milli takımlardaki 2-3 senelik suskunluk 2024 sonunda kaybolacak." diye konuştu.

"Türk takımları Avrupa'ya damga vuruyor"

Avrupa'da mücadele eden erkek ve kadın takımlarıyla ilgili Onan, "Türk takımları Avrupa'ya damga vuruyor. Son 4'e son 8'e kadar hem erkek hem kadın takımlarımız gidiyorlar. Bu sene henüz sezon ortasındayız. Avrupa Ligi'nde de Şampiyonlar Ligi'nde de zirveyi kovalayacaklardır. Sıralamalar belli olacak, sonrasında play-off maçları olacak. Ben hepsine başarılar diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Alperen Şengün'ün NBA'deki performansı

NBA'de Houston Rockets forması giyen Alperen Şengün'ün performansının kendisini gururlandırdığını dile getiren Ömer Onan, şunları kaydetti:

"21 yaşındaki bir oyuncunun bu kadar sorumluluk üstlenmesi, müthiş bir öz güvenle her geçen gün üzerine koyarak ilerlemesi, bir Türk olarak, bir federasyon yetkilisi olarak bizi çok mutlu ediyor. İnşallah bu performansını yıllarca milli takıma da aktaracaktır. Çok daha iyi olacaktır."

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