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Spor

Menteşe Beşpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlık Ali Yanatma'nın

27. Menteşe Beşpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan Ali Yanatma oldu.

Durmuş Genç   | 28.07.2019
Menteşe Beşpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlık Ali Yanatma'nın

Muğla

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesi Menteşe Mahallesi Yerküpe Yaylası'nda düzenlenen güreşlere, minik 1, minik 2, teşvik 1, teşvik 2, tozkoparan, ayak, deste 1, deste 2, küçük orta küçük boy, küçük orta büyük boy, büyük orta, başaltı ve baş kategorilerinde, 330 güreşçi katıldı. 

Güreşlerde, Yıldıray Akın ile Ali Yanatma arasındaki başpehlivanlık müsabakasını Ali Yanatma kazandı.

Güreş ağalığını 100 bin liraya iş adamı Mehmet Demircioğlu aldı.

Kavaklıdere Belediye Başkanı Mehmet Demir, Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanları ile derece almış güreşçilerini Kavaklıdere'ye getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Güreşlere 22'si başpehlivan 330 sporcunun katıldığını vurgulayan Demir, amaçlarının ata sporu güreşe destek vermek ve yaşatmak olduğunu kaydetti.

Demir, güreşleri yaklaşık 10 bin kişinin izlediğini ifade etti.

Müsabakaları izleyen AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan ise güreşlere ilginin her geçen yıl arttığını, bu durumun kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Gökcan, Menteşe Beşpınar Yağlı Güreşleri'nin Ege'nin Kırkpınar'ı olduğunu kaydetti.


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