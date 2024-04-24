Marmara Üniversitesinde "Spor ve Medya" paneli düzenlendi
Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, spor ve medya paneli düzenledi.
İstanbul
Marmara Üniversitesi Kampüsü'nde Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı ve TÜFAD İstanbul Şube Başkanı Prof. Dr. Mehmet Yorulmazlar'ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen "Spor ve Medya" başlıklı panele; Anadolu Ajansı Spor Haberleri Direktörü Ersin Şiyhan, eski Beşiktaş Kulübü yöneticilerinden spor yazarı Sinan Vardar, yorumcu Alp Pehlivan, spor yazarları Fatih Doğan ve Tunç Kayacı katıldı.
Panelde açıklamada bulunan Şiyhan, futbolu olumsuz bakış açısından öte farklı bir yönü ile değerlendirmek istediğini belirtti.
Futbolun, dünyada çok sayıda insan tarafından takip edildiğini vurgulayan Şiyhan, "Bu anlamıyla bakıldığında tüm dünya genelinde futbolun olumlu etkisini çok güzel ve farklı şekilde görebiliyoruz. Bugün herhangi bir maçın ardından sabah işe giden bizler, herhangi bir şirketin CEO'su ya da herhangi bir ilin en ücra köşesindeki kahvehanedeki insanlar aynı muhabbet yapılabiliyorsa, bu futbolun ne kadar etkili ve değerli bir aşamaya geldiğini bize göstermekte." ifadelerini kullandı.
Spor ve futbolu yönetenler anlamında ortak bir doğruda buluşulamamasının sıkıntılar oluşturduğunu dile getiren Şiyhan, "4 Büyük" diye tabir edilen kulüplerin toplamda 20 milyar lirayı bulan borcun sahibi olduğunu hatırlattı.
Son 10 yıllık süreçte kulüp takımları ve Milli Takım düzeyinde başarısız bir tablonun göz önünde olduğuna vurgu yapan Şiyhan, yarı finale kalmanın bir başarı olarak gösterilmesinin anlamsız kaldığını aktardı.
Sinan Vardar ise futbolda çok yetenekli gençlerin bulunduğunu ve altyapılara değer verilmesi gerektiğini belirtti.
Tunç Kayacı da Türk futbolunun üretken olamamasına dikkati çekti.
Alp Pehlivan, Türk futbolunun 4 büyüklere (Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor) endeksli olmasından yakınırken, Fatih Doğan ise Türk futbolunun düzelmesi için, işlerin ehline verilmesi gerektiğinin altını çizdi.
Panelin sonunda konuklara çiçek takdim edildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.