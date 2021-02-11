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Spor

Macaristan'da iki mili boksör finale kaldı

65. Bocskai Istvan Memorial Uluslararası Boks Turnuvası'nda oynanan yarı final müsabakaları sonunda 2 milli boksör finale yükseldi.

Sinem Er   | 11.02.2021
Macaristan'da iki mili boksör finale kaldı

Ankara

Türkiye Boks Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Macaristan'ın Debrecen şehrinde düzenlenen organizasyonda kadınlar 51 kiloda Buse Naz Çakıroğlu, İspanyol rakibi Arbol Marta Lopez Del'i ve 69 kiloda ringe çıkan Busenaz Sürmeneli ise Gallerli rakibi Eccles Rosie'yi mağlup ederek finale yükseldi.

Erkekler +91 kiloda ringe çıkan Berat Acar, İngiliz rakibi Frazer Clarke'a yenilerek turnuvayı bronz madalya ile tamamlarken, sakatlığından dolayı ringe çıkamayan 69 kiloda Necat Ekinci ise turnuvada üçüncülük elde etti.

Turnuvanın final müsabakaları yarın oynanacak.


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