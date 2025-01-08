Dolar
35.37
Euro
36.41
Altın
2,657.75
ETH/USDT
3,360.90
BTC/USDT
95,335.00
BIST 100
9,962.61
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor

Kürekte sezonun açılışı İstanbul'da yapılacak

Türkiye Salon Kürek Şampiyonası, 11 Ocak'ta İstanbul'da başlayacak.

Salih Ulaş Şahan  | 08.01.2025 - Güncelleme : 08.01.2025
Kürekte sezonun açılışı İstanbul'da yapılacak

Ankara

Türkiye Kürek Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, Tuzla Deniz Harp Okulu’nda yapılacak organizasyonda, büyükler, 23 yaş altı, 19 yaş altı, 17 yaş altı, 15 yaş altı ve para kürek kategorilerinde, kadın ve erkekler klasmanlarında yarışlar düzenlenecek.

Milli kürekçi Elis Özbay, milli para kürekçiler Yiğit Doğukan Bozkurt ve Nurşen Şen gibi isimler de şampiyonada mücadele edecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Edirne'de sahipsiz köpeğin saldırısına uğrayan kadın yaralandı
Dışişleri Bakanı Fidan, Lefkoşa'da KKTC'li mevkidaşı Ertuğruloğlu ile bir araya geldi
Marmara Denizi'nde müsilaj tehlikesi devam ediyor
Kast ajansı ve menajerlik alanlarında faaliyet gösteren 21 teşebbüse rekabet soruşturması açıldı
Bursa’da pistten çıkan eğitim uçağının pilotu yaralandı

Benzer haberler

Kürekte sezonun açılışı İstanbul'da yapılacak

Kürekte sezonun açılışı İstanbul'da yapılacak

Edirne, yeni yılda kürek sporunda 5 büyük organizasyona ev sahipliği yapacak

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet