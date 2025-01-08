Kürekte sezonun açılışı İstanbul'da yapılacak
Türkiye Salon Kürek Şampiyonası, 11 Ocak'ta İstanbul'da başlayacak.
Ankara
Türkiye Kürek Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, Tuzla Deniz Harp Okulu’nda yapılacak organizasyonda, büyükler, 23 yaş altı, 19 yaş altı, 17 yaş altı, 15 yaş altı ve para kürek kategorilerinde, kadın ve erkekler klasmanlarında yarışlar düzenlenecek.
Milli kürekçi Elis Özbay, milli para kürekçiler Yiğit Doğukan Bozkurt ve Nurşen Şen gibi isimler de şampiyonada mücadele edecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.