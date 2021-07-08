Euro
10.29
Dolar
8.69
BIST 100
1,377.65
Altın
1,812.55
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde basın toplantısı düzenliyor
logo
Spor

Kırkpınar'da ilk gün yaklaşık 650 pehlivan kayıt yaptırdı

660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde mücadele edecek pehlivanların kayıt işlemleri devam ediyor. Bugün sona erecek kayıtlarda 2 bin 500'den fazla pehlivanın kayıt yapması bekleniyor.

Hakan Mehmet Şahin   | 08.07.2021
Kırkpınar'da ilk gün yaklaşık 650 pehlivan kayıt yaptırdı Fotoğraf: Hakan Mehmet Şahin - Anadolu Ajansı

Edirne

Sarayiçi Er Meydanı'nda 9-11 Temmuz tarihlerinde yapılacak güreşlere bu yıl rekor katılım bekleniyor.

Farklı illerden güreşlere katılmak için Edirne'ye gelen pehlivanların, Mimar Sinan Spor Salonu'nda hazırlanan platformda kayıtları alınıyor.

Kayıt işlemleri sırasında tartılan pehlivanların güreşeceği boy da belirleniyor.

Sporcular ayrıca karşılaşacağı rakibini seçmek için kura çekiyor. Kuranın ardından pehlivanlara numara veriliyor.

Kura çekimi sırasında pehlivanlar son iki gün içerisinde oldukları PCR testini de gösteriyor. PCR testi yaptırmayan pehlivanlar kayıt olamıyor.

Sporcular; minik 1, minik 2, tozkoparan, deste küçük boy, deste orta boy, deste büyük boy, küçük orta boy, küçük orta büyük boy, büyük orta, başaltı ve baş kategorilerinde er meydanına çıkacak.

Pehlivanların tartı ve kayıt işlemleri bugün mesai saati bitiminde sona erecek.

Türkiye Güreş Federasyonu Asbaşkanı Süreyya Yoğurtçu, dün başlayan kayıtların bugün de devam ettiğini belirtti.

Güreşlere pehlivanların yoğun ilgi gösterdiklerini anlatan Yoğurtçu, "Dün yapılan kayıtlarda yaklaşık 650 pehlivanımız kayıt yaptırdı. Kayıtlar koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılıyor. Sporcular son iki gün içerisinde oldukları PCR testini gösteriyor. Daha sonra kayıtlarını yaptırıp kura çekiyorlar" dedi.

Bugün sona erecek kayıtlarda 2 bin 500'den fazla pehlivanın kayıt yaptırması bekleniyor.

658. Tarihi Kırkpınar'a katılan 2 bin 380 pehlivan sayısı organizasyon tarihindeki en yüksek sayıydı, bu yıl bu sayının geçileceği tahmin ediliyor.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünya genelinde 3 milyar 290 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı
Almanya’da Delta varyantı baskın tür oldu
Japonya'da Kovid-19 salgını nedeniyle OHAL uygulanacak
Rusya kıtlık tehlikesinin olduğu Kuzey Kore'ye Kovid-19 aşıları vermeyi önerdi
Evde aşı hizmeti veren sağlıkçılar vatandaşa bir telefon kadar yakın

Benzer haberler

Kırkpınar'da ilk gün yaklaşık 650 pehlivan kayıt yaptırdı

Kırkpınar'da ilk gün yaklaşık 650 pehlivan kayıt yaptırdı

Başpehlivan İsmail Balaban bu yıl Kırkpınar'da güreşmeyecek

İngiltere'de çift doz Kovid-19 aşılıların pozitif vakayla temas halinde kendilerini izole etmeleri gerekmeyecek

Yağlı güreşin başkenti Edirne'de pehlivanlar, idman yapacakları tesis istiyor

Yağlı güreşin başkenti Edirne'de pehlivanlar, idman yapacakları tesis istiyor
'Koç yiğitler' tarihi Kırkpınar'da buluşacak

'Koç yiğitler' tarihi Kırkpınar'da buluşacak
Güreşten öte bir kültür yansıması: Kırkpınar

Güreşten öte bir kültür yansıması: Kırkpınar