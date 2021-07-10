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Spor

Kırkpınar'da 2. gün müsabakaları başladı

660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde pehlivanlar ikinci gün güreşleri için çayıra çıktı.

Salih Baran   | 10.07.2021
Kırkpınar'da 2. gün müsabakaları başladı

Edirne

660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde 2. gün müsabakaları başladı

660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde pehlivanlar ikinci gün güreşleri için çayıra çıktı. Edirne Sarayiçi Er Meydanı’nda cazgırın anonsu ile organizasyonun ikinci günü, küçük orta küçük boy ikinci tur güreşleriyle başladı. ( Gökhan Zobar - Anadolu Ajansı )

Edirne Sarayiçi Er Meydanı’nda cazgırın anonsu ile organizasyonun ikinci günü, küçük orta küçük boy ikinci tur güreşleriyle başladı.

Öğle saatlerinde tüm güreş severlerin beklediği başpehlivanlar kura çekmek için çayıra çıkacak ve eşleşmelerinin ardından güreşe tutuşacaklar.


Başpehlivanlar 3. tur müsabakalarını bugün tamamlayacak.

Yarın ise final güreşi ile Türkiye'nin başpehlivanı belli olacak.

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