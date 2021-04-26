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Spor

Milli güreşçiler Rıza Kayaalp ve Murat Fırat, Ankara'da coşkuyla karşılandı

Polonya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Rıza Kayaalp ve bronz madalya elde eden Murat Fırat, Ankara'da coşkuyla karşılandı.

Fatih Çakmak   | 26.04.2021
Milli güreşçiler Rıza Kayaalp ve Murat Fırat, Ankara'da coşkuyla karşılandı Fotoğraf: Özge Elif Kızıl/AA

Ankara

Avrupa'da 10. kez şampiyon olan milli güreşçi Rıza Kayaalp'e coşkulu karşılama

Polonya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 10. kez Avrupa şampiyonluğunu elde eden Milli güreşçi Rıza Kayaalp, Ankara'ya geldi. Kayaalp'i sevenleri Esenboğa Havalimanı'nda bayraklar ile karşıladı. ( Özge Elif Kızıl - Anadolu Ajansı )

Rıza Kayaalp ve Murat Fırat'ı Esenboğa Havalimanı'nda Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Çelik, ASKİ Spor Kulübü Başkanı Yüksel Arslan, Türkiye Güreş Federasyonu Genel Sekreteri Tahir Yılmaz ile birçok vatandaş, ellerinde bayrak ve çiçeklerle karşıladı.

Rıza Kayaalp: Olimpiyatlar öncesi büyük bir moral oldu

Polonya'da 10. kez Avrupa şampiyonluğu sevinci yaşayan milli güreşçi Rıza Kayaalp, burada yaptığı açıklamada, çok mutlu olduğunu belirterek, "Ülkeme tekrardan büyük bir şampiyonluk daha kazandırmış oldum, 11. kez final yaptım, 10. kez bayrağımızı göndere çektirmek, İstiklal Marşı'mızı söyletmek nasip oldu. Tabii olimpiyatlar öncesi büyük bir moral oldu ve tekrardan kendimi görmüş oldum. Rakiplerimize gözdağı vermiş olduk, bu bizi daha çok tetikleyecek ve ileriye bakacağız. Sonuçta her şey bitmedi, önümüzde büyük bir organizasyon var. İnşallah hedefim orada altın madalya alıp ondan sonra devam edip etmeyeceğimize karar vermek. Yolumuza devam edeceğiz." diye konuştu.

Rıza Kayaalp, "Tabii ki bize destek veren Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş'a da teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar çok güzel bir tesisimiz var, Avrupa'nın örnek alabileceği tesislerde şu an antrenmanlarımız devam ediyor. Devletimiz olsun, kulübümüz olsun inşallah bize verilen destekleri boşa çıkarmayarak, ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye, bayrağımızı göndere çektirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"Tek eksiğim olan olimpiyat altın madalyasını da ülkemize, Ankara'mıza kazandırmak en büyük hedefimiz olacak." diyen milli güreşçi, "İnşallah önümüzdeki 3 ayı en iyi şekilde geçirip olimpiyatlara hazırlanmak istiyorum. Ülkeme hayırlı uğurlu olsun, ne yapsak az diye düşünüyorum." şeklinde görüş belirtti.

Rıza Kayaalp'i havalimanında karşılayan eşi Zeynep Yılmaz da "Çok şükür, çok mutluyum, onunla gurur duyuyorum. Her zamanki gibi yine ülkemizi gururlandırdı. Dile kolay 10 kez İstiklal Marşı'mızı söyletti, bu çok değerli bir gurur bizim için." diye konuştu.

Zeynep Yılmaz, "Çok mutluyum, olimpiyat öncesi için de çok güzel bir moral oldu. Allah inşallah ona olimpiyat şampiyonluğunu nasip eder çünkü çok çalışıyor, çok emek sarf ediyor, evinden ayrı kalıyor, kamplara gidiyor, kızından ayrı kalıyor. Allah inşallah emeklerinin karşılığını verir, inşallah olimpiyat şampiyonluğunu da görürüz." şeklinde duygularını dile getirdi. 

Murat Fırat: Mutluyum, tabii ki şampiyon olmayı isterdim

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda bronz madalya kazanan Murat Fırat ise "Mutluyum, tabii ki şampiyon olmayı isterdim, nasipte üçüncülük varmış." şeklinde konuştu.

ASKİ Spor Kulübü Başkanı Yüksel Arslan da "Kahramanlarımız yine ülkemizin yüzünü güldürdü, kulübümüzü sevindirdi. Rıza, 10. defa Avrupa şampiyonu oldu. Taha, 8. defa Avrupa şampiyonu oldu, rekor da kıracak inşallah. Çok mutluyuz. Olimpiyatlar öncesi moral oldu, çalışmalarımıza hızlı bir şekilde devam edeceğiz. Hocalarımıza, sporcularımıza, hepsine çok teşekkür ediyorum." şeklinde görüş belirtti.

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