Kırgızistan, 6. Dünya Göçebe Oyunları ile 90'dan fazla ülkeden 4 bin sporcuyu ve binlerce ziyaretçiyi ağırlayarak, kadim göçebe kültürünü yeniden dünyayla buluşturuyor.

Kırgızistan "6. Dünya Göçebe Oyunları"na hazır Kırgızistan, 6. Dünya Göçebe Oyunları ile 90'dan fazla ülkeden 4 bin sporcuyu ve binlerce ziyaretçiyi ağırlayarak, kadim göçebe kültürünü yeniden dünyayla buluşturuyor.

"Güçte birlik, ruhta birlik" sloganıyla düzenlenecek "6. Dünya Göçebe Oyunları", 31 Ağustos-6 Eylül tarihlerinde ev sahibi Kırgızistan'da gerçekleştirilecek.

Dünyanın göçebe halklarının etnik sporlarını ve geleneksel kültürünü korumayı, geliştirmeyi ve yaygınlaştırmayı amaçlayan Dünya Göçebe Oyunları, 31 Ağustos'ta yerel saatle 21.00'de Bişkek Arena Stadyumu'nda düzenlenecek açılış töreniyle başlayacak.

Organizasyonda, ülkenin eşsiz doğası, zengin göçebe kültürü, misafirperverliği, ikramperverliği ve organizasyonun simgesi olan "kar parsı"nın yanı sıra Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov liderliğinde ülkede gerçekleştirilen reformlar da dünyaya tanıtılacak.

İlk 3'ü 2014, 2016 ve 2018'de Kırgızistan'da yapılan, ardından Türkiye'de (İznik) ve Kazakistan'da (Astana) organize edilen bu oyunlar, yeniden başlangıç noktasına dönüyor.

Göçebe halkların kültürlerini keşfetmek için önemli fırsat sunan Dünya Göçebe Oyunları'nda ziyaretçiler, atölyelere katılabilecek, geleneksel el sanatlarını ve göçebe mutfağını deneyimleyebilecek.

Oyunların organizasyonu, Kırgızistan Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu tarafından üstlenildi.

Açılış, Bağımsızlık Günü'nde Bişkek Arena'da yapılacak

Oyunların görkemli açılış töreni, Kırgızistan'ın Bağımsızlık Günü'nün 35. yılı kutlamalarıyla eş zamanlı 31 Ağustos akşamı başkentteki 51 bin seyirci kapasiteli Bişkek Arena Stadyumu'nda gerçekleştirilecek.

Törene, 1 Eylül'de Kırgızistan'ın dönem başkanlığında gerçekleşecek Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Liderler Zirvesi'ne katılacak devlet başkanları ve heyetlerin katılması bekleniyor.

Kültür programları ve resmi kapanış törenleri de doğal güzellikleriyle ünlü Issık Göl kıyısındaki Çolpon-Ata şehri ile Kırçın Yaylası'nda tertip edilecek.

Açılış töreninde, suların birleşme anı canlandırılacak

Olimpiyat Oyunları'ndaki meşale geleneğine benzer şekilde Dünya Göçebe Oyunları'nın ana sembolü haline gelen su, birlik ve beraberliğin simgesi olmaya hazırlanıyor.

Başlatılan "Su Kervanı" projesi kapsamında, ülkenin 40 şehrinde 40 gün boyunca dolaşılarak ​​​​​​​Tanrı Dağı'ndaki kutsal kaynaklardan alınan sular toplandı.

Ülkenin dört bir yanını temsil eden yiğitler tarafından özel kaplara doldurularak başkent Bişkek’e getirilen bu sular, 6. Dünya Göçebe Oyunları'nın görkemli açılış töreninde tarihi bir anın başrolü olacak.

Bişkek Arena Stadyumu'na giriş yapacak yiğitler, Kırgızistan'ın tüm bölgelerinden taşınan suları, uluslararası katılımcı ülkelerin delegasyonlarının getirdiği sularla buluşturacak.

Tüm suların tek bir dev kapta harmanlanacağı bu an, dünya halkları arasındaki bağı, kültürel uyumu ve karşılıklı saygıyı simgeleyerek organizasyonun unutulmaz sembollerinden biri haline gelecek.

Issık Göl'deki müsabakalara 90'ı aşkın ülke ve 4 bin sporcu bekleniyor

Organizasyona, bu yıl 90'ı aşkın ülkeden 4 bin sporcu ve heyet temsilcisinin yanı sıra binlerce yabancı turistin katılması bekleniyor.

At yarışı, milli güreş, geleneksel entelektüel oyunlar, dövüş sanatları, geleneksel okçuluk, ulusal kuş avcılığı gibi 42 spor dalında düzenlenecek oyunlarda, etkinliklerin sorunsuz ilerlemesi için 3 bin gönüllü görev yapacak.

Resmi maskot: Kar parsı "Batay"

Kırgızistan dağlarının asil hakimi ve ülkenin ulusal sembolü olan kar leoparı (kar parsı), bu yılki oyunların resmi maskotu ve görsel yüzü oldu.

"Batay" adı verilen maskot; gücü, özgürlüğü ve sarsılmaz duruşu simgeliyor. İsimdeki "Ba" kelimesi "leopar" anlamını taşırken, ikinci kısmı olan "Tay" ise "destek" anlamına gelen kelimenin kısaltmasından oluşuyor.

Oyunlarda spor, kültür ve bilim tek çatı altında toplanacak

Spor, kültür ve bilim olmak üzere 3 temel sütun üzerine inşa edilen organizasyon, geçmişin kadim değerlerini modern dünya ile buluşturmayı hedefliyor.

Dünya Göçebe Oyunları, Issık Göl'ü kıyısındaki Çolpon-Ata şehir hipodromundaki Kök Börü Arenası'nda, Gazprom Spor Kompleksi'nde, Ruh Ordo Cengiz Aytmatov Kültür Merkezi'nde, Örnök tatil köyündeki Kurmancan Datka Göçebe Medeniyeti Merkezi'nde, Kara-Oy tatil köyündeki Avrasya Otel Spor Alanı'nda ve Bosteri tatil köyündeki Dordoy Nomad Amfi Tiyatrosu'nda 6 farklı ana merkezde toplam 835 kültürel etkinlik düzenlenecek.

Atlı okçuluk, kısa ve uzun mesafe at yarışları ile heyecan verici at müsabakaları, Çolpon-Ata Hipodromu ve Kök Börü Arenası'nda izlenebilecek.

Ulusal ve uluslararası stillerdeki güreşler, Gazprom Spor Kompleksi'nde, "zeka ve strateji oyunları" kategorisinde turnuvalar, Avrasya Otel Spor Alanı'nda geçecek.

Yüzlerce çadırın ve dev sahnelerin kurulduğu Kırçın Yaylası'nda etno-pazarlar, geleneksel okçuluk, kartal ve şahinle avcılık gösterileri, halat çekme, sırıkla atlama, bilek güreşi, en hızlı çadır kurma yarışları ve geleneksel mutfak festivalleri ile spor gösterileri düzenlenecek.

Ülkenin dört bir yanından gelen zanaatkarların el sanatları, geleneksel müzik ve dans gösterileri, etnokültürel festivaller, unutulmaya yüz tutmuş ritüeller ve ulusal mutfağın eşsiz lezzetleri burada sergilenecek.

Dünya Göçebe Oyunları kapsamında 3 Eylül'de Örnök tatil köyündeki Kurmancan Datka Göçebe Medeniyeti Merkezi'nde "Göçebe Medeniyetler: Miras, Paradigmalar ve Gelecek Perspektifleri" başlıklı uluslararası bilimsel konferansı gerçekleştirilecek.

Oyunların resmi kapanış töreni, konser programı ve 7. Dünya Göçebe Oyunları'na ev sahipliği yapma hakkının devri töreni de 6 Eylül'de yerel saatle 18.00-00.00 arasında şehir hipodromunda yapılacak.