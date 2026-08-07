Türkiye Kaykay Federasyonu Başkanı Fahrettin Yıldız, kaykay ve paten branşlarında önemli büyüme yakaladıklarını belirterek, öncelikli hedeflerinin bu sporları Türkiye geneline yaymak, uzun vadede olimpiyat madalyası kazanmak olduğunu söyledi.

Kaykayda hedef olimpiyat kotası ve madalya Türkiye Kaykay Federasyonu Başkanı Fahrettin Yıldız, kaykay ve paten branşlarında önemli büyüme yakaladıklarını belirterek, öncelikli hedeflerinin bu sporları Türkiye geneline yaymak, uzun vadede olimpiyat madalyası kazanmak olduğunu söyledi.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Fahrettin Yıldız, göreve geldiklerinde Türkiye genelinde kapsamlı bir yapılanma süreci başlattıklarını anlattı.

Olimpiyat hedeflerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yıldız, milli takım sporcularının uluslararası organizasyonlarda kota puanı toplamaya başlayacağını dile getirdi.

Milli takım kadrosunda ABD'de yaşayan sporcuların da bulunduğunu aktaran Yıldız, "Göreve geldiğimde ilk hedefimizin Los Angeles 2028 Olimpiyat Oyunları olduğunu söylemiştim. Kota mücadelesiyle ilgili çok ciddi hamlelerimiz var. Ekim ayında Paraguay'da puanlama süreci başlayacak. Kaykayda artık 'biz de varız' demek istiyoruz. Kaliforniya'da yaşayan milli sporcularımız Efe ve Ege kardeşlerimiz park stilinde mücadele ediyor. Street branşında ise Berke ve Emirhan olimpik kadromuzda yer alıyor. Onlara her türlü desteği vererek olimpiyat hedefimize ulaşmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"22 kulüpten 171 kulübe ulaştık"

Göreve geldiklerinde ilk iş olarak branşın gelişimi için Türkiye'nin dört bir yanındaki spor insanlarını bir araya getirdiklerini belirten Yıldız, "Kaykay Şurası adı altında bir seminer düzenledik. Türkiye'de bu sporu nasıl geliştirebiliriz, nasıl yaygınlaştırabiliriz bunları konuştuk. Ardından 81 ilimizde il temsilciliklerimizi oluşturduk ve gelişim sürecini başlattık." dedi.

Kulüp ve antrenör sayısındaki artışa dikkati çeken Yıldız, "Göreve geldiğimizde kaykayda sadece 2 ikinci kademe antrenörümüz vardı, bugün bu sayı 7'ye ulaştı. Patende ise hiç ikinci kademe antrenörümüz yoktu, bugün 18 antrenörümüz var. Kulüp sayımız da 22'den 171'e çıktı. Lisanslı sporcu sayımız ise yaklaşık 700'den 4 bin 267'ye yükseldi." diye konuştu.

"Uluslararası standartlarda kaykay parkları yapılacak"

Türkiye'de kaykay parklarının sayısının arttığını ancak uluslararası standartlarda tesis eksikliği bulunduğunu ifade eden Yıldız, bu konuda önemli projelerin hayata geçirileceğini söyledi.

"Bugün hemen hemen bütün illerimizde kaykay parkı var" diyen Yıldız, şunları kaydetti:

"Ancak Dünya Kaykay Federasyonunun onayladığı standartlarda bir parkımız bulunmuyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla Atatürk Orman Çiftliği'nde yapımı tamamlanan kaykay parkının açılışını gerçekleştireceğiz. Ayrıca Sayın Bakanımızın talimatları doğrultusunda Ankara, İstanbul ve Antalya'da uluslararası standartlarda kaykay parkları yapılması için çalışmalarımız sürüyor."

"Akdeniz Oyunları'nda ilk kez yer alacağız"

Yıldız, kaykay ve paten branşlarının ilk kez Akdeniz Oyunları programına dahil edildiğini belirterek "Bu organizasyonda üç kaykay ve üç paten sporcumuzla mücadele edeceğiz. Bu branşı Türkiye'de doğru şekilde geliştirmek ve tanıtmak istiyoruz. Yönetimimiz ve teknik ekibimizle bunun için var gücümüzle çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Okullardan sporcu kazandırıyoruz"

Federasyon olarak altyapıya büyük önem verdiklerini dile getiren Yıldız, "Milli Eğitim Bakanlığı ile yürütülen çalışmalar kapsamında beden eğitimi öğretmenlerine antrenörlük eğitimi verdik. Şu ana kadar 30'un üzerinde beden eğitimi öğretmenimizi eğittik. Bu öğretmenler okullarında kaykaya ilgi duyan öğrencileri belirliyor. Biz de Denizli, Şanlıurfa ve Kayseri'de yüzlerce öğrencimize kaykay hediye ettik. ANALİG'de 11 ilden 99 yeni sporcumuz yarıştı. Bunlar bizim gelecekteki altyapımızı oluşturacak." diye konuştu.

Kaykayın sanıldığı kadar tehlikeli bir spor olmadığını anlatan Yıldız, "Ailelerimize de buradan çağrımdır. Aileler çocuklarına fırsat versin. Kaykay ve paten yapmak isteyenlere engel olmasınlar. Biz federasyon olarak onların her zaman yanında olacağız. Kaykay ya da paten yapan çocuklarımızın kask, dizlik ve koruyucu ekipman kullanması en önemli şart. Bunun dışında çocuklarımızın bu sporlara yönelmesini istiyoruz. Yapmak isteyen herkese federasyon olarak yol gösteriyoruz. Yakında eğitim videolarımızı da yayımlayacağız." ifadelerini kullandı.

Görev süresi sonunda en büyük hayalinin kaykay ve patenin Türkiye'nin 81 ilinde yapılır hale gelmesi olduğunu aktaran Yıldız, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bir diğer hedefim ise olimpiyatlara sporcu gönderip madalya kazanmak. Bunu 2028'de başarmak istiyoruz. Olmazsa 2032'de mutlaka başaracağız. Ben çocuklarımıza inanıyorum. Mücadeleci bir milletiz ve bunu başaracağız."