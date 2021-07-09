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Spor

Kasımpaşa'da genç futbolcu Evren Eren Elmalı'nın sözleşmesi uzatıldı

Emre Doğan   | 09.07.2021
Kasımpaşa'da genç futbolcu Evren Eren Elmalı'nın sözleşmesi uzatıldı

Istanbul

Süper Lig ekibi Kasımpaşa, 21 yaşındaki savunma oyuncusu Evren Eren Elmalı ile yeni sözleşme imzaladı.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, altyapıdan yetişen genç oyuncunun gelecek sezon bitecek sözleşmesinin 2024-2025'in sonuna kadar uzatıldığı belirtildi.

Evren Eren, geride kalan sezon Süper Lig'de 4 maçta forma giydi.

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