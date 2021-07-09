Kasımpaşa'da genç futbolcu Evren Eren Elmalı'nın sözleşmesi uzatıldı

Istanbul
Süper Lig ekibi Kasımpaşa, 21 yaşındaki savunma oyuncusu Evren Eren Elmalı ile yeni sözleşme imzaladı.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, altyapıdan yetişen genç oyuncunun gelecek sezon bitecek sözleşmesinin 2024-2025'in sonuna kadar uzatıldığı belirtildi.
Evren Eren, geride kalan sezon Süper Lig'de 4 maçta forma giydi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.