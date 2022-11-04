Kasımpaşa ve MKE Ankaragücü berabere kaldı
Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Kasımpaşa ile MKE Ankaragücü arasında oynanan maç 1-1 berabere bitti.
İstanbul
Spor Toto Süper Lig'de Kasımpaşa ile MKE Ankaragücü arasında oynanan 13. hafta maçının ilk yarısı, 0-0 berabere bitti
20. dakikada Mickael Tırpan'ın ceza sahası dışından çektiği sert şutta, top az farkla yandan auta gitti.
38. dakikada Taylan Antalyalı'nın uzun pasıyla ceza sahasına giren Sowe, topu sağ çaprazda uygun durumda bulunan Beridze'ye aktardı. Bu futbolcunun sert şutunda, meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz berabere tamamlandı.
İkinci yarı
58. dakikada Kasımpaşa öne geçti. MKE Ankaragücü ceza sahasında oluşan karambolde Ahmet Emin Engin'in vuruşunda top üst direkten döndü. Koita, kale sahasının sağ çaprazında kaleci Gökhan Akkan ile yükseldiği meşin yuvarlağı kafa vuruşuyla ağlara gönderdi: 1-0.
66. dakikada Ahmet Emin Engin'in soldan yaptığı ortaya ceza sahasında Celina'nın kafa vuruşunda, keleci Bahadır Han Güngördü son anda topu çıkartarak gole izin vermedi.
68. dakikada Sowe'un ceza yayı üzerinden çektiği sert şutta, kaleci Ertuğrul Taşkıran yatarak topa sahip oldu.
85. dakikada MKE Ankaragücü skoru eşitledi. Sol taraftan kullanılan taç atışında Emre Kılınç, topu ceza sahasına doğru gönderdi. Chatzigiovanis, arka direkte buluştuğu meşin yuvarlağı filelere yolladı: 1-1.
Karşılaşma 1-1 berabere tamamlandı.
Bu arada MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca ile Kasımpaşalı taraftarlar arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Maçı protokol tribününde ayakta takip eden Koca ve beraberindekiler, başken ekibinin attığı beraberlik golüne sevinirken, Kasımpaşa taraftarlarından tepki gördü. Koca ve beraberindekiler ile taraftarlar arasında sözlü tartışma yaşanırken, araya giren güvenlik görevlileri gerginliğin büyümesini engelledi.
Erkmen: Maçın hakkı beraberlik diye düşünüyorum
Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Necati Erkmen, "Maçın hakkı beraberlik diye düşünüyorum. İlk yarıda ölü top organizasyonlarının dönüşünde MKE Ankaragücü'nün girdiği iki pozisyon var. İlk yarı tamamen orta saha mücadelesi şeklinde geçti. İki takım da pozisyon üretemedi. İkinci yarıya Koita değişikliğiyle başladık. Bu hamlenin sonucunda golü bulduk. Daha sonra iki net pozisyonumuz var. Maçın sonlarına doğru bir anlık konsantrasyon eksikliğinde rakibimiz golü buldu. Maçı da kazanabilirlerdi." diye konuştu.
Necati Erkmen, birçok as futbolcularının sakatlık nedeniyle maçta görev yapamadığını anlatarak, "Beş eksik oyuncumuz vardı. Alınan bir puandan dolayı oyuncularımı kutluyorum. Biz göreve geldiğimizde Kasımpaşa'nın puanı ve golü yoktu. Şu anda 15 puandayız." ifadelerini kullandı.
Erdoğan Oyuncularımın verdiği mücadeleden memnunum
MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, Kasımpaşa ile önemli bir maç oynadıklarını dile getirerek, "Puan olarak birbirine yakın iki takımın maçı oldu. Ortalara doğru tırmanmak için galip gelmek istiyorduk." dedi.
Erdoğan, maçın büyük bölümünde kontrolün kendilerinde olduğunu anlatarak, şunları kaydetti:
"Golü yiyene kadar top kontrolü bizdeydi. Golü yedikten sonra oyuncularımız yaşanılan şok nedeniyle kontrolü 10 dakika rakibe bıraktı. Tekrar oyun kontrolünü aldık ve beraberliği bulduk. Son anda girdiğimiz önemli pozisyonları değerlendirseydik, buradan galibiyetle ayrılabilirdik. Maalesef kısmet olmadı. Oyuncularımın verdiği mücadeleden memnunum. Yenilmezlik serisini daha da uzatmak lazım. Alacağımız galibiyetlerle üst sıralara tırmanmak istiyoruz."
Ömer Erdoğan, Kasımpaşa'nın bulduğu golde Koita'nın kalecileri Gökhan Akkan'a bir temasının olup olmadığına yönelik soru üzerine, "Hakeme sordum, kaleciye temasın olmadığını söyledi." yanıtını verdi.
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