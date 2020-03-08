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Spor

Kasımpaşa evinde farklı kazandı

Süper Lig'in 25. haftasında Kasımpaşa, sahasında Hes Kablo Kayserispor'u 5-1 mağlup etti.

Emre Doğan   | 08.03.2020
Kasımpaşa evinde farklı kazandı Fotoğraf: Ahmet Dumanlı/AA

İstanbul

Süper Lig'in 25. haftasında Kasımpaşa, sahasında Hes Kablo Kayserispor'u 5-1 yendi.

6. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Haddadi'nin ceza yayının solundan arka direğe ortasında Koita'nın bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti: 1-0.

11. dakikada ev sahibi takım farkı 2'ye çıkardı. Aytaç Kara'nın sağ kanatta taç çizgisi ile ceza sahası arasında bir noktadan kullandığı serbest atışta ön direkte kaleci Lung'dan seken topu altıpasın içinde Sarlija tamamladı ve meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-0.

31. dakikada Kasımpaşa üçüncü golü buldu. Aytaç Kara'nın savunmanın arkasına attığı pasa hareketlenen Koita, kaleci Lung ile karşı karşıya aşırtma vuruşunu yaptı, ardından Ndongala kale çizgisi önünde uygun durumda meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 3-0.

41. dakikada Koita'nın ara pasında Thiam'ın ceza sahasına girdikten sonra yaptığı vuruşta kaleci Lung'un ayağından seken top kornere gitti.

59. dakikada Hes Kablo Kayserispor farkı 2'ye indirdi. Mesanovic'in pasında topla buluşan Mensah, ceza yayı üzerinden yaptığı ayak içi vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 3-1.

83. dakikada Kasımpaşa dördüncü golü kaydetti. Haddadi'nin soldan pasında Aytaç Kara'nın rakip oyuncuyu çalımladıktan sonra ceza sahası içinde sol ayağıyla uzak köşeye yaptığı vuruşta top filelere gitti: 4-1.

87. dakikada ev sahibi takım farkı 4'e çıkardı. Kaleci Ramazan Köse'nin uzun pasında topla buluşan ve sağ kanattan ceza sahasına giren Yusuf Erdoğan, yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Lung'un sağından ağlarla buluşturdu: 5-1.

Kasımpaşa karşılaşmadan 5-1 galip ayrıldı.

Bu sonuçla 6. galibiyetini alan Kasımpaşa, puanını 23'e çıkardı. Lacivert-beyazlı takım, bu sezon bir maçta ilk kez 5 gol atma başarısı gösterdi.

Ligde 14. mağlubiyetini yaşayan Hes Kablo Kayserispor ise 19 puanda kaldı.

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