Euro
6.88
Dolar
6.09
BIST 100
109,600.50
Altın
1,671.05
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Çaykur Rizespor'den Mehmetçiğe destek

Yeşil-mavili kulübün başkanı Hasan Kartal, teknik direktörü Ünal Karaman ve oyuncuları, Aytemiz Alanyaspor maçının seremonisinde, asker parkası ile kepi giydi.

Muhittin Sandıkçı   | 08.03.2020
Çaykur Rizespor'den Mehmetçiğe destek Fotoğraf: Fikret Delal/AA

Rize

Süper Lig'in 25. haftasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk eden Çaykur Rizespor'un başkanı Hasan Kartal, teknik direktörü Ünal Karaman ve oyuncuları, Bahar Kalkanı harekatı şehitlerini anmak için seremonide askeri kıyafetlerle yer aldı.

Çaykur Didi Stadı'ndaki müsabaka öncesi gerçekleştirilen seremoniye ev sahibi ekip oyuncuları, kafalarında jandarma komando kepiyle ve kollarında uzman çavuş rütbe armaları yer alan parkalar giymiş olarak çıkarken, İstiklal Marşı'nı da Türk bayrağına dönerek okudu.

Teknik direktör Ünal Karaman'ın yedek kulübesinde, başkan Hasan Kartal'ın ise protokol tribününde asker parkası ve kepiyle yer aldığı görüldü.

Ayrıca, Rize Valisi Kemal Çeber, Rize Başsavcısı Önder Kemal Sekücü, Rize Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Adem Amaç, Rize Jandarma Komutanı Albay Hakan Dedebağı ve Rize Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman da protokol tribününde asker parkası ile kepi giymiş olarak bulundu.

Öte yandan, Çaykur Rizespor oyuncuları ısınmaya da üzerinde Türk bayrağı olan tişörtler giyerek çıktı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Fed'in bitmeyen imtihanı: Parasal genişlemede 4. faz gelir mi?
İran 11. dönem meclis seçimleri: Meşru ama makbul değil
Haşdi Şabi'de 'halef' belirsizliği
Avrupa sığınmacılar gelmesin diye 'değerlerini' Yunanistan'da askıya aldı
Salgın hastalıklar Nijerya'nın gerçeği

Benzer haberler

Rize'de beraberlik

Rize'de beraberlik

Çaykur Rizespor'den Mehmetçiğe destek

Kasımpaşa evinde farklı kazandı

Fenerbahçe kabustan uyanamıyor

Fenerbahçe kabustan uyanamıyor
Süper Lig'in kadın seyirci oranı en yüksek tribünü Trabzonspor'da

Süper Lig'in kadın seyirci oranı en yüksek tribünü Trabzonspor'da
Arjantin'de şampiyon Boca Juniors

Arjantin'de şampiyon Boca Juniors