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Spor

Judoda 8 madalya

Gençler Balkan Judo Şampiyonası'nın ilk gününde milli sporcular, ilk günde 8 madalya aldı.

Ercan Doğan   | 08.06.2019
Judoda 8 madalya

İstanbul

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Bosna Hersek'in Zvornik kentinde gerçekleştirilen Gençler Balkan Judo Şampiyonası'nın ilk gününde Türk sporcular tatamide birer altın ve gümüş ile 6 bronz madalya kazandı.

Kadınlarda 57 kiloda Dilay Tekin altın, 63 kiloda Nurdan Almalı gümüş alırken 48 kiloda Berika Kaplan, 52 kiloda Eda Karademir ve 57 kiloda Eda Karademir bronz madalya elde etti.

Erkeklerde ise 60 kiloda Burak Mecit, 66 kiloda Enes Uysal ve 73 kiloda Niyazi Gökçen üçüncü oldu.

Şampiyona yarın yapılacak müsabakalarla tamamlanacak.

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