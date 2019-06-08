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Spor, Futbol

2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde gecenin sonuçları

EURO 2020'nin elemelerinin üçüncü haftası, C, E, H, I ve J gruplarında oynanan 13 maçla sona erdi.

Doga Kirmizioglu   | 08.06.2019
2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde gecenin sonuçları

Ankara

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nin üçüncü haftasında Türkiye, konuk ettiği Fransa'yı 2-0 yenerek grubunda liderliğe yükseldi.

Avrupa futbolunun milli takımlar düzeyindeki en prestijli organizasyonu EURO 2020'nin elemelerinin üçüncü haftası, C, E, H, I ve J gruplarında oynanan 13 maçla sona erdi.

H Grubu'nda yer alan A Milli Futbol Takımı, Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda ağırladığı son dünya şampiyonu Fransa'yı 30. dakikada Kaan Ayhan ve 40. dakikada Cengiz Ünder'in golleriyle 2-0 yendi. Ay-yıldızlılar, bu sonuçla grubunda 3'te 3 yaparak 9 puanla liderliğe yükseldi.

Grubun diğer maçlarında ise İzlanda, konuk ettiği Arnavutluk'u, Moldova ise ağırladığı Andorra'yı 1-0 mağlup ederek 3 puan aldı.

Günün en gollü mücadelesinde Rusya, ağırladığı San Marino'yu 9-0'la geçti. Ev sahibi ekibin gollerini, Michele Cevoli (kendi kalesine), biri penaltıdan olmak üzere Artem Dzyuba (4), Fedor Kudryashov, Anton Miranchuk ve Fedor Smolov (2) kaydetti.

Öne çıkan maçlarda, C Grubu'nda Almanya, 13. dakikada Leroy Sane, 62. dakikada Marco Reus'un ağları sarsmasıyla deplasmanda Belarus'u 2-0 yendi. J Grubu'nda ise İtalya, Yunanistan deplasmanında 3 puanı, Nicola Barella, Lorenzo Insigne ve Leonardo Bonucci'nın golleriyle rakibini 3-0 yenerek aldı.

Sonuçlar şöyle:

C Grubu: 

Estonya-Kuzey İrlanda: 1-2

Belarus-Almanya: 0-2

E Grubu:

Hırvatistan-Galler: 2-1

Azerbaycan-Macaristan: 1-3

H Grubu:

İzlanda-Arnavutluk: 1-0

Moldova-Andorra: 1-0

Türkiye-Fransa: 2-0

I Grubu: 

Rusya-San Marino: 9-0

Belçika-Kazakistan: 3-0

İskoçya-Güney Kıbrıs Rum Yönetimi: 2-1

J Grubu: 

Finlandiya-Bosna Hersek: 2-0

Ermenistan-Lihtenştayn: 3-0

Yunanistan-İtalya: 0-3

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