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Spor

Japonya Dünya Gençlik Gemisi programı başvuruları başladı

Japon Hükümeti tarafından uygulanacak "Dünya Gençlik Gemisi" programına başvurular başladı. "Hibrit Program"a dünyanın 13 ülkesinden ve Japonya'dan gençler katılacak.

Tuncay Yazıcı  | 06.07.2023 - Güncelleme : 06.07.2023
Japonya Dünya Gençlik Gemisi programı başvuruları başladı

Ankara

Gençlik ve Spor Bakanlığınca yapılan duyuruya göre, Japon Hükümeti tarafından uygulanan programa Türkiye'den de gençler başvuruda bulunabilecek. Dünya Gençlik Gemisi Programı 24 Ocak-22 Şubat 2024 tarihlerinde uygulanacak.

Japon gençleriyle diğer ülke gençlerinin arasındaki dostluk ve anlayışın geliştirilmesine katkıda bulunmaya ve gençlerin diğer kültürleri öğrenmelerine fırsat tanıyan program, dünyanın 13 ülkesinden ve Japonya'dan gençlerin katılacağı çevrimiçi değişim ile gemide yüz yüze değişimi birleştiren bir "Hibrit Program" şeklinde gerçekleştirilecek.

Türkiye-Japonya arası gidiş dönüş uçak biletleri, konaklama, Japonya'da ve gemi yolculuğu sırasındaki yemek ve ulaşım giderleri Japon Hükümeti tarafından karşılanacak. Program öncesinde, katılımcılar arasında uyum, dostluk ve birliğin geliştirilmesi, eski katılımcıların bilgi ve deneyimlerinin paylaşılması, ülke temsil yöntemlerinin belirlenmesi, ulusal sunumun hazırlanması, ihtiyaçların belirlenmesi ve program sonrası yapılabilecek etkinlikler konusunda görüşlerin paylaşılması amacıyla yeri ve tarihi daha sonra belirlenecek olan oryantasyon eğitimleri katılımcılara verilecek.

Programa katılmak isteyen adayların, başvuru formunu elektronik ortamda doldurarak, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne e-posta (genclikcalismalari@gsb.gov.tr) ile 21 Temmuz saat 24.00’e kadar göndermeleri gerekiyor.

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