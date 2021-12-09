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Spor

Jan Olde Riekerink, Amanos Dağları'ndan paraşütle atladı

Burak Milli   | 09.12.2021
Jan Olde Riekerink, Amanos Dağları'ndan paraşütle atladı

Hatay

TFF 3. Lig ekiplerinden İskenderunspor'un üst yöneticisi (CEO) Jan Olde Riekerink, Amanos Dağları'ndan paraşütle atladı.

Galatasaray'ın eski teknik direktörlerinden Riekerink, paraşüt pilotu İlker Özgüven ile Amanos Dağları'na çıktı.

Riekerink, 1270 rakımdan Özgüven ile atlayış gerçekleştirdi.

Yaklaşık 25 dakikada ilçe merkezindeki Atatürk Anıt Alanı'na ulaşan Riekerink, kontrollü iniş yaptı.

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