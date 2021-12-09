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TFF 3. Lig ekiplerinden İskenderunspor'un üst yöneticisi (CEO) Jan Olde Riekerink, Amanos Dağları'ndan paraşütle atladı.
Galatasaray'ın eski teknik direktörlerinden Riekerink, paraşüt pilotu İlker Özgüven ile Amanos Dağları'na çıktı.
Riekerink, 1270 rakımdan Özgüven ile atlayış gerçekleştirdi.
Yaklaşık 25 dakikada ilçe merkezindeki Atatürk Anıt Alanı'na ulaşan Riekerink, kontrollü iniş yaptı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.