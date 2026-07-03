İspanya, son 16 turuna yükseldi

İspanya'nın son 16 turundaki rakibi, Portekiz-Hırvatistan eşleşmesinin galibi olacak.

Los Angeles Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını da 1-0 önde kapatan İspanya'nın golleri Oyarzabal (2) ve Pedro Porro'dan geldi.

İspanya oyun üstünlüğünü ilk düdükle birlikte eline aldı. Rakip yarı sahaya oyunu yıkan İspanya, ağırlıklı olarak Yamal'ın bulunduğu sağ kanattan ataklarını geliştirdi. İspanyollar, aradığı golü ise 36. dakikada sol kanattan gelişen atakla buldu. Cucurella'nın penaltı noktası üzerine yerden gönderdiği topu Oyarzabal gelişine bir vuruşla ağlara yolladı: 1-0.

İspanya'nın 45+2. dakikada Baena ile kullandığı frikikte top üst direkten geri döndü.

İkinci yarıda da oyunu istediği gibi yönlendiren İspanya, 66. dakikada Pedro Porro ile farkı 2'ye yükseltti. Oyunda iyice rahatlayan İspanya, 89. dakikada Oyarzabal ile bir gol daha buldu ve karşılaşmayı 3 farkla kazanarak son 16 turuna yükseldi.

Suudi Arabistan'dan sonra Avusturya'ya da 2 gol atan Oyarzabal, Dünya Kupası'ndaki gol sayısını 4'e yükseltti.

Mücadeleyi FIFA Başkanı Gianni Infantino da tribünden takip etti.