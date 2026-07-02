A Milli Basketbol Takımı, FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 5'te 5 yaptı

Bosna Hersek'in Zenica kentindeki Husejin Smajlovic Arena'da oynanan karşılaşmada sahadan 82-75 galip ayrılan ay-yıldızlılar, puanını 10'a çıkararak grubu ilk sırada tamamlamayı garantiledi.

Milliler, ilk 4 maçta evinde Bosna Hersek'i 93-71, deplasmanda İsviçre'yi 85-60, Sırbistan'ı 82-78 ve İstanbul'da Sırbistan'ı 94-86 mağlup etti.

Başantrenör Ergin Ataman yönetimindeki milli takım, 6 Temmuz Pazartesi günü İstanbul'da İsviçre ile oynayacağı son grup maçını da kazanarak ikinci tur grubuna namağlup yükselmeyi hedefliyor.

Karşılaşmaya Tarık Biberovic'in üç sayılık basketiyle başlayan Türkiye, karşılıklı sayıların ardından ilk bölümü 10-6 önde geçti. İki takımın da sayı bulmakta zorlandığı dakikaların ardından Bosna Hersek farkı 1'e kadar indirdi: 9-10. Son bölümde ay-yıldızlılar hücumda pota altında istediğini alamadı ve Bosna Hersek, Garza'nın üçlüğüyle ilk çeyreği 18-17 önde tamamladı.

İkinci periyodun başında iki takım da karşılıklı sayılar bulurken fark korundu: 22-21. Çizginin gerisinden sayılar üreten Bosna Hersek, devre arasına 5 dakika 39 saniye kala 5 sayılık (28-23) avantaj yakaladı. Ömer Faruk Yurtseven ve Tarık Biberovic'e Gegic ve Kamenjas ile karşılık veren Bosna Hersek, son bölüme 34-30 önde girdi. Milli takım, boyalı alanda kritik atışlardan isabet bulamadı ve Bosna Hersek, soyunma odasına 39-34 üstün gitti.

Türkiye, üçüncü çeyreğe 4-0'lık seriyle başladı ve farkı 1'e (39-38) indirdi. İlerleyen bölümde oyun üstünlüğünü ele geçiren ay-yıldızlılar, karşılaşmada yeniden öne geçti: 43-46. İki takımın da karşılıklı sayılar attığı bölümün ardından ay-yıldızlı ekip, Furkan Korkmaz'ın iki üçlüğü ile 6 sayı buldu: 55-57. Kalan bölümde Bosna Hersek, taraftar desteğini arkasına alsa da Türkiye, son 10 dakikaya 2 sayılık avantajla 59-57 önde gitti.

Son periyot, büyük çekişmeye sahne oldu. Garza'nın etkili oyunu ile dördüncü çeyreğe 5 sayılık seriyle başlayan Bosna Hersek'e Türkiye, Alperen Şengün ve Furkan Korkmaz ile yanıt verdi: 62-63. Karşılaşmanın 35. dakikasında Bosna Hersek'in başantrenörü Dario Gjergja ikinci teknik faulle oyun dışı kaldı. İki takımın da karşılıklı hatalar yaparak sayı üretemediği bölümün ardından milli takım, 7 sayılık (69-62) avantaj yakaladı. Savunmada üstünlük kuran Bosna Hersek, maçın sonuna 2 dakika 16 saniye kala farkı 2'ye (69-71) indirdi. Kenan Sipahi'nin kritik anda bulduğu üç sayılık basketle Türkiye, skoru 76-71 yaptı. Kalan bölümde Bosna Hersek'in farkı kapatma çabaları yeterli olmadı ve Türkiye, karşılaşmadan 82-75 galip ayrıldı.

A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman: Avantajımızı korumak adına grubu 6'da 6 ile bitirmek istiyoruz

Ataman ile takım kaptanı Cedi Osman, Husejin Smajlovic Arena'da oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmanın milli takım açısından güzel geçtiğini aktaran Ataman, "İki takım da savunmada çok agresifti. İlk yarıda özellikle hızlı hücumlarda çok hata yaptık. Yedi kolay turnike kaçırdık ve rakibimize kolay sayı fırsatları verdik. Alperen Şengün'ün de ilk yarıda üç faul alması bizi etkiledi." ifadelerini kullandı.

İkinci yarıda yaptıkları sistem değişikliğiyle oyunun kontrolünü ele geçirdiklerini vurgulayan Ataman, "İkinci yarıda farklı bir sistemle oynamaya başladık. Kenan Sipahi ve Şehmus Hazer'i birlikte kullandık, Cedi Osman'ı 4 numarada değerlendirdik. İkinci yarıya çok iyi başladık ve oyunun kontrolünü elimizde tuttuk. Hücumda Alperen Şengün'ü de daha etkili kullandık. Boş şutlar kaçırmamıza rağmen iyi basketbol oynadık. Agresif savunma yaptık ve son bölümde Şengün'ü de çok iyi kullandık. Bosna Hersek'i de tebrik ediyorum. Bugün gerçekten iyi basketbol oynadılar." değerlendirmesinde bulundu.

Ataman, salonda Türk taraftarların bulunmasına dikkati çekerek, Bosna Hersek taraftarlarının iyi bir atmosfer oluşturduğunu söyledi.

Grubu namağlup tamamlamak istediklerini dile getiren Ataman, "Pazartesi günü İsviçre'ye karşı oynuyoruz. Her maç önemli. Bir sonraki tur için avantajımızı korumak adına grubu 6'da 6 ile bitirmek istiyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.

“Harika iş çıkardık”

Takım kaptanı Cedi Osman ise zor bir maç beklediklerini belirterek, "Bosna Hersek'i tebrik etmek istiyorum çünkü çok agresif ve iyi basketbol oynadılar. Bu maçı kazanmak bizim için çok önemliydi. Grubu 6'da 6 ile bitirme şansına sahip olmak istiyorduk. Pazartesi günü bir başka zor maçımız var, odaklanmalı ve hazır olmalıyız. Takım arkadaşlarımı ve koçlarımızı tebrik ediyorum. Harika iş çıkardık, pes etmedik. Devre arasında 5 sayı gerideydik ama ikinci yarıda daha iyi bir mantaliteyle sahaya çıktık ve çok daha iyi oynadık." diye konuştu.

Bosna Hersek'te yeniden forma giymenin kendisi için özel bir anlam taşıdığının altını çizen milli basketbolcu, "Gerçekten harikaydı. Bosna Hersek'te tekrar oynayabildiğim için çok mutluydum. Benim için kesinlikle güzel bir anı oldu. Tabii ki galibiyeti aldığımız için de çok mutluyum." dedi.

Bakan Bak'tan milli takıma destek

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Bosna Hersek-Türkiye maçını saha kenarından takip etti.

Müsabakayı Bakan Bak'ın yanı sıra Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Emin Akseki, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Anadolu Ajansı Genel Müdürü ve TBF Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Karagöz de izledi.

Cedi Osman'dan “double-double”

Milli takımda Cedi Osman, 15 sayı ve 11 ribauntla "double-double" yaparak galibiyette önemli rol oynadı.

Şehmus Hazer, 16 sayıyla maçın en skorer ismi olurken, Alperen Şengün ise 14 sayı, 4 ribaunt ve 4 asistlik performans sergiledi.

Tarık Biberovic doğduğu topraklarda oynadı

Bosna Hersek'in Zenica kentinde doğan Tarık Biberovic, doğduğu şehirde ilk kez A Milli Takım formasıyla resmi maça çıktı.

Milli basketbolcu, karşılaşmayı 10 sayı, 2 ribaunt ve 1 asistle tamamladı.

Filistin'e destek

Karşılaşmanın oynandığı Husejin Smajlovic Arena'nın tribünlerinde Filistin bayrağı açıldı.

Bosna Hersekli taraftarlar, açtıkları bayrakla Filistin'e destek verdi.

Bakan Bak: Milletimizi gururlandırdıkları için onları tebrik ediyoruz

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Bosna Hersek'in Zenica kentinde oynanan karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Milli takımın zor bir deplasmanda önemli bir galibiyet aldığını belirten Osman Aşkın Bak, "Sporcularımızı, teknik heyeti, federasyon başkanımızı ve ekibini tebrik ediyorum. '12 Dev Adam' ortaya koyduğu performansla grup maçlarında 5'te 5 yaptı. Milletimizi gururlandırdıkları için onları tebrik ediyoruz. Çok çekişmeli bir maçta yaptığı değişikliklerle hoca da ustalığını gösterdi. Türk basketbolu ivme kazandı. Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. Hem aradı hem de takip ediyor. Türk basketboluyla özel ilgileniyor. Bu çocuklarımız bizleri gururlandırdı ve gururlandırmaya devam edecek. İsviçre karşısında da kazanarak 6'da 6 yapıp devam etmek istiyorlar. Milletimizi gururlandırdıkları için onları alınlarından öpüyoruz. Hayırlı olsun. Bu galibiyeti milletimize armağan ediyoruz." diye konuştu.

Galibiyet dolayısıyla mutlu olduklarını dile getiren TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu da şunları kaydetti:

"Hedefimize giden yolda önemli bir galibiyet elde ettik. Bu anlamda hem hocamızı hem de arkadaşlarımızı kutluyoruz. Zor olacağının bilincindeydik. Nitekim de öyle oldu, son saniyelere kadar çekişmeli geçti. Önemli olan sporcularımızın sorumluluklarının bilincinde olması ve onu sahaya yansıtmalarıydı. İnşallah Sinan Erdem'de halkımızın önünde iyi bir galibiyet elde ettiğimiz zaman grubu 6'da 6 ile lider tamamlayıp ikinci tur için çok avantajlı olacağız. Türk basketbolu olarak her geçen gün iyi bir ivme kazanıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız her zaman telefonla arayıp bizi destekliyor. Sayın Bakanımız yoğun programında Bosna Hersek'te bizi yalnız bırakmadı. Halkımız zaten dualarını eksik etmiyor. İnşallah böyle devam ederiz."