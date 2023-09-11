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Spor

İşitme engelli milli güreşçiler dünya şampiyonu

Kırgızistan'da düzenlenen 5. İşitme Engelliler Gençler ve Yıldızlar Dünya Şampiyonası ile 7. İşitme Engelliler Büyükler Dünya Şampiyonası'nda milli sporcular, toplam 26 madalya ve 4 kupayla zirvede yer aldı.

Nazir Aliyev Tayfur  | 11.09.2023 - Güncelleme : 11.09.2023
İşitme engelli milli güreşçiler dünya şampiyonu Fotoğraf: Nazir Aliyev Tayfur/AA

Bişkek

Başkent Bişkek'teki Kabauulu Kojomkul Spor Sarayı'nda düzenlenen organizasyonun 9'uncu ve son gününde büyükler serbest stilde müsabakalar yapıldı.

Milli sporculardan 125 kiloda Atalay Aydemir altın, 79 kiloda Oğuz Dönder gümüş, 61 kiloda Mustafa Dölek ve 70 kiloda Eren Uzun ise bronz madalya kazandı.

Ay-yıldızlılar, büyüklerde grekoromen stilin ardından serbest stilde de takım halinde tarihinde ilk kez şampiyonluğa ulaştı.

Milli güreşçiler, organizasyonda 8 altın, 9 gümüş ve 9 bronz olmak üzere toplam 26 madalya ve 4 kupa kazanarak zirveye yerleşti.

"Sporcularımız işitme engelliler ve federasyon tarihinde bir ilke imza attı"

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Kerim Vural, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Allah'a şükürler olsun ki hem serbest stilde hem de grekoromen stilde bütün rakiplerimizi eleyerek dünya şampiyonluğunu kazanmış olduk. Ülkemize 8 altın, 9 gümüş, 9 bronz madalyayla dönüyoruz." ifadelerini kullandı.

Vural, ata sporu güreşi en iyi şekilde temsil ettiklerine işaret ederek, "Tabii bu bir ekip çalışmasıdır. Dünya Şampiyonası'na Bakanlığımızın sonsuz desteği ile beraber en güçlü katılan ülkelerden birisiydik. Dolayısıyla bize verilen desteğin hakkını vermiş olduğumuzu düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Sporcularımız işitme engelliler ve federasyon tarihinde bir ilke imza attı." ifadesini kullanan Vural, "Hem serbest hem de grekoromen stilde dünya şampiyonu olarak ülkemize dönüyoruz. Ülkemize hayırlı olsun. Bütün işitme engellilere hayırlı uğurlu olsun. Hem sporcularımızı hem teknik ekibimizi şahsım ve yönetimim adına tebrik ediyorum." diye konuştu.

Ödül töreninin ardından milli sporcular başarılarını "Ankara'nın bağları" şarkısıyla kutladı.

Millilere, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesinde (KTMÜ) okuyan Türk öğrenciler tezahüratlar ve Türk bayraklarıyla destek verdi. ​​​​​​​

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