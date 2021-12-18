Dolar
16.43
Euro
18.50
Altın
1,798.23
ETH/USDT
3,960.40
BTC/USDT
47,032.00
BIST 100
2,084.47
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, basın toplantısı düzenliyor
logo
Spor

İrem Yaman tekvandoyu bıraktığını duyurdu

Dünya ve Avrupa şampiyonu milli sporcu İrem Yaman, aktif tekvando kariyerine son verdiğini duyurdu.

Fatih Gazioğlu   | 18.12.2021
İrem Yaman tekvandoyu bıraktığını duyurdu

Ankara

İrem Yaman, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Her şeyin bir sonu olduğu gibi şimdi de veda etme vakti beni ben yapan sporuma." ifadesini kullandı.

"16 yıl önce küçük bir kız çocuğunun hayaliyle başladı her şey." diyen 26 yaşındaki İrem Yaman, şunları kaydetti:

"İl müsabakamda şampiyonluğu yaşadım ve inandım da dünya şampiyonu olacağıma. Sonra zor geçen 10 yıl. Sürekli yenildim, ağladım, üzüldüm, çok kilo verdim, ailemi görmedim, yaşıtlarımın yaptığı her şeyin yerine tekvandoyu koydum. Asla pes etmedim. Çünkü biliyordum bu kadar fedakarlığın sonunda kazanan ben olacaktım ve kazandım. Herkese her şeye rağmen azmettim ve kazandım. Her güzel şeyin bir sonu olduğunu bilerek tadını çıkardım kariyerimdeki her anın. Her şeyin bir sonu olduğu gibi şimdi de veda etme vakti beni ben yapan sporuma. Teşekkür edeceğim birçok insan var ama en çok teşekkür aileme, canım antrenörüm biricik babama. Bu zorlu yolda yanımda olan ve beni sonsuz destekleyen sizlere."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Süresi geçen Kovid-19 aşısı takip sisteminin 'kırmızı' uyarısıyla kullanım dışı kalıyor
İtalya'da Kovid-19 salgınında bu yılın en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi
Kanada Omicron varyantı nedeniyle yeni önlemler aldı
DSÖ Hindistan'da üretilen Covovax aşısının acil kullanımına onay verdi
Sağlık Bakanlığından 'son kullanma tarihi geçmiş aşı' iddialarına ilişkin açıklama

Benzer haberler

İrem Yaman tekvandoyu bıraktığını duyurdu

İrem Yaman tekvandoyu bıraktığını duyurdu

Şampiyon öğretmenler, öğrencilerine tekvando öğretiyor