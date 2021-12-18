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Spor, Futbol

Süper Lig'de son 10 haftanın en başarısız takımı Altay

Spor Toto Süper Lig'de 10 haftadır galip gelemeyen Altay, bu periyotta topladığı 3 puanla en başarısız ekip oldu.

Ali Korkmaz   | 18.12.2021
Süper Lig'de son 10 haftanın en başarısız takımı Altay Fotoğraf: Gültekin Yetgin - AA

İzmir

Ligde en son galibiyetini Beşiktaş karşısında 2-1'lik skorla aldığı 7. haftayı 15 puan ve averajla 3. sırada geçen Altay, o haftayı düşme hattının 9 puan üzerinde geçti. Siyah-beyazlı ekip, daha sonra galip gelemediği 10 haftada 3 beraberlik ve 7 yenilgi aldı.

Dünkü GZT Giresunspor mağlubiyetiyle 17. haftayı 18 puanla 16. sırada kapatan Altay, maç fazlasıyla düşme hattındaki Göztepe ve Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'un dörder puan önünde yer alıyor.

Son 10 haftanın en başarısız takımı

Süper Lig'de galip gelemediği son 10 maçta sadece 3 puan alabilen İzmir temsilcisi, bu süreçte en başarısız ekip konumunda bulunuyor. Altay'ın ardından en başarısız ekipler 17. hafta maçlarını henüz oynamayan Kasımpaşa (5 puan) ile Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ve Yukatel Kayserispor (8 puan). Aynı süreçte Trabzonspor 24, Medipol Başakşehir ise 22 puan elde etti.

Altay, ilk devrenin son 2 maçında 21 Aralık Salı günü Trabzonspor'u konuk ettikten sonra 25 Aralık Cumartesi günü deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak.

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