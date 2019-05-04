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Spor

İlke Özyüksel dünya ikincisi

Milli sporcu İlke Özyüksel, Modern Pentatlon Dünya Kupası'nda gümüş madalya elde etti.

Musa Samur   | 04.05.2019
İlke Özyüksel dünya ikincisi

Ankara

Modern Pentatlon Dünya Kupası'nda milli sporcu İlke Özyüksel, gümüş madalya kazandı. 

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Macaristan'ın Szekesfeherver şehrinde devam eden organizasyonda kadınlar finali tamamlandı.

Milli sporcu İlke Özyüksel, finalleri ikinci sırada tamamlayarak gümüş madalya elde etti.

İlke Özyüksel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, madalyasını hayatını kaybeden babası Hakkı Özyüksel'e adadığını söyledi.

Bütün zorluklara birlikte göğüs gerdiklerini belirten 22 yaşındaki sporcu, "Bu madalyayı ailem, en çok da kısa zaman önce kaybettiğim babama atfediyorum." diye konuştu.

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